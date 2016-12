Deggenhausertal/Nicaragua Abiturientin aus dem Deggenhausertal in Nicaragua: Weihnachtsplätzchen wie daheim

Linda Baumgartner, Abiturientin aus dem Deggenhausertal, berichtet über ihre Adventserlebnisse in Nicaragua. Die junge Frau absolviert dort für ein Jahr einen Freiwilligendienst.

Schon wieder sind zwei Monate vergangen und Weihnachten steht vor der Tür, besser gesagt vor dem Eingang, denn die Türen hier sind aufgrund der Hitze bis auf nachts nie geschlossen. Die Vorweihnachtszeit habe ich dieses Jahr einmal ganz anders und vor allem um einiges wärmer erlebt wie die 17 Jahre zuvor. Der Advent wird hier nämlich in Nicaragua so gut wie gar nicht gefeiert, aber dafür sehr ausgiebig „La Purisima“.

Seit Ende November ist deswegen täglich eine Prozession mit einer sehr aufwendig geschmückten Marienstatue. Danach gibt‘s vor der Kirche ein großes Feuerwerk und Kanonenschüsse, was mich mehr an Silvester als an ein kirchliches Fest erinnerte. Am 7. und 8. Dezember war dann der Höhepunkt und man singt mit voller Stimme in Kleingruppen vor Marienaltaren in verschiedenen Häusern. Bevor man zum nächsten Haus läuft, werden kleine Geschenke verteilt wie Plastikschüsseln, Öl, selbstgemachte Getränke und Bonbons. Auch ich war mit meiner Gastfamilie in Buenos Aires und Rivas unterwegs, habe mir Mühe gegeben bei den Marienliedern mitzusingen (auch wenn ich sie aufgrund kleiner Textschwierigkeiten häufiger nur mitsummen konnte) und kam mit vollen Händen zurück.

Ein weiterer Höhepunkt der letzten Zeit war die Bohnenernte auf dem Land vor drei Wochen. Ich hatte das Glück, einer Familie bei der Ernte zuschauen zu können. Nach den sehr trockenen vergangenen zwei Jahren hat es dieses Jahr glücklicherweise wieder genug geregnet, sodass die Bohnenpflanzen gut gedeihen konnten. Zuerst werden auf ca. einem Hektar alle Pflanzen von Hand rausgerissen und dann großflächig zum Trocknen in die Sonne gelegt. Die nächsten Tage folgt dann das Dreschen auf einer großen Plastikfolie mit Eisenstäben in der Sonne. Auch ich durfte das mal probieren und war ehrlich gesagt froh, als ich den Eisenstab wieder abgeben durfte, denn der war gar nicht so leicht wie ich dachte. Zum Schluss werden dann die neuen, rot leuchtenden Bohnen in die Säcke gefüllt und zum Haus transportiert.



Da es während den Tagen beim Trocknen leider in den Nächten geregnet hat, müssen die Bohnen nochmals getrocknet werden, denn wenn sie nur minimal feucht sind, treiben sie aus und können nicht für das kommende Jahr zum Kochen verwendet werden. Die Familie war unglaublich nett und es war richtig interessant für mich, einmal bei der Ernte der Bohnen zuzuschauen. Schließlich gehören diese hier gekocht zu jedem Essen dazu und nicht wie in Deutschland nur aus der Dose zum „Chili con carne“.

In meiner Einsatzstelle fahre ich weiterhin mit meinen Mitarbeitern zu den Familien aufs Land. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass seit Dezember relativ wenig passiert ist. Das ist eben auch der Urlaubsmonat der Nicaraguaner. Jetzt konzentrieren sich alle auf die Vorbereitungen für Weihnachten. Dank einem kleinen Paket aus Deutschland mit Ausstecherle musste ich dieses Jahr nicht auf leckere Weihnachtsplätzchen verzichten. Ich habe Glück, dass es in meiner Gastfamilie einen Gasofen gibt und so haben meine Gastnichten und ich uns gleich ans Backen gemacht. Die Plätzchen haben allen super geschmeckt und waren leider schnell weg. Jetzt bin ich erst einmal gespannt, wie die Nicaraguaner die Weihnachtsfeiertage verbringen und was mich das nächste Jahr so Spannendes erwartet.

Zur Person

Linda Baumgartner (18) aus dem Deggenhausertal hat ihr Abitur am Bildungszentrum Markdorf gemacht. Im August flog sie nach Nicaragua, um dort ein Jahr lang in einem Freiwilligendienst tätig zu sein. Sie arbeitet bei der gemeinnützigen Organisation ACDIR (Asociacion comunitaria para el desarrollo de Rivas), die Familien im Umland von Rivas mit verschiedenen Projekten unterstützt und fördert. Baumgartner ist vornehmlich im Bereich Landwirtschaft tätig. Von ihrem Freiwilligendienst berichtet sie in loser Folge für den SÜDKURIER.