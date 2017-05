Deggenhausertal 300 Reiter beim Georgiritt in Limpach

An dem kirchlichen Großereignis im Deggenhausertal haben am Sonntagmorgen rund 300 Reiter teilgenommen. Musikkapellen haben die Prozession festlich umrahmt, hunderte von Zuschauern verfolgten das Aufgebot.

Sonntagmorgen, halb acht in Limpach. Paula zupft hie und da noch ein bisschen an Pony Sally herum, während der Papa zum Aufbruch ruft: "In fünf Minuten geht's los!". Ob Paula denn aufgeregt sei vor dem Georgiritt? "Ach was", lacht die Fünfjährige, "das ist doch nicht mein erster Georgiritt", ergänzt sie routiniert. Schon mit vier Jahren sei sie mitgeritten. Unter den Kindern hat dieses kirchliche Großereignis einen hohen Stellenwert. Jeder, der in der Region wohnt, scheint mit dieser jahrhundertealten Tradition verwurzelt zu sein. Die Jungen wachsen sozusagen hinein in diese Tradition. Auch die neunjährige Elina sitzt seit fünf Jahren fest im Sattel. Ihr etwas zerzaustes Pony Manni scheint unter ihrer Größe fast ein wenig zu klein geraten zu sein. "Eigentlich wollte ich auf das große Pferd umsatteln", sagt sie ein bisschen kleinlaut, "ich hab's aber nochmals auf nächstes Jahr verschoben." Nun muss eben der 21-jährige Manni seine Gefährtin ein weiteres Mal die rund vier Kilometer lange Strecke von der Limpacher Sankt Georgskirche durch den Höger Wald, über die Leustätter Höfe und wieder zurück tragen. "Der schafft das noch locker", ist sich Elina sicher.

So nimmt unter dem Segen von Pfarrer Jürgen Schmidt schließlich bei sonnigem, wenngleich gewitterigem Wetter die Reiterprozession ihren Lauf. Wie schon seit dem 13. Jahrhundert bereits Menschen zur Georgskirche in Limpach pilgerten, um dem Heiligen dort ihre Sorgen und Nöte anzuvertrauen, macht sich ein schier nicht enden wollender Tross auf die Strecke. Knapp 300 Reiter in 15 Reitergruppen, zehn Musikkapellen, Fahnenträger, Gemeinde- und Pfarrgemeinderäte, Kommunionkinder und Ministranten, unzählige Wallfahrer und Schaulustige sowie Bürgermeister Fabian Meschenmoser beschreiten den Rundweg. Dieses immense Aufgebot an Pferden, Pilgern und Publikum macht damit den Georgiritt zu einer der bedeutendsten Pferdeprozessionen im süddeutschen Raum. Auch Paula und Elina folgen mit zahlreichen Kinderreitergruppen den Vorreitern, welche einmal mehr angeführt werden von Ingo Jehle. "Obwohl ich seit über zehn Jahren als Vorreiter den Zug anführe, ist es jedes Mal wieder aufregend", sagt Jehle vor dem Aufbruch. Der Verlauf sei nie völlig einschätzbar, handele es sich doch um Pferde, die gelegentlich ihren eigenen Willen hätten. "Da wird schon mal ein Reiter abgeworfen", sagt er. Es sei aber noch nie etwas wirklich Schlimmes passiert.

Damit auch bei diesem Georgiritt nichts passieren sollte, erteilt Festprediger Vikar Sebastian Feuerstein seinen Segen über alle Reiter und alle Pferde mit den Worten: "Schütze diese Tiere und begleite alle, die sie pflegen auf ihrem Weg." Er selbst, bekanntes Gesicht in der Gemeinde und mittlerweile Dozent an der Hochschule Freiburg, hat an diesem Sonntag den Weg von Freiburg nach Limpach gefunden.

Sankt-Georgs-Reliquie

Seit mehr als 300 Jahren kommen Pilger und Reiter nach Limpach, um dem Heiligen Georg zu huldigen. Bereits im 13. Jahrhundert wurde die Wallfahrtskirche St. Georg erwähnt, seitdem reisen Gläubige auf den Höchsten, um dem Schutzpatron ihre Sorgen und Nöte anzuvertrauen. Nach Recherchen von Weihbischof Rainer Klug befindet sich wider aller Mutmaßungen die Sankt-Georgs-Reliquie deutlich länger im Besitz der Limpacher Pfarrgemeinde als bis vor zwei Jahren angenommen. Bereits im Jahr 889 n. Ch. hatte Abt Hatto mehrere Georgs-Reliquien zur neuen Kirche in Oberzell auf der Reichenau bringen lassen, während zwei Reliquien davon nach Limpach kamen.