Deggenhausertal 1. Café International freut sich über 70 Besucher

Flüchtlinge und Einheimische sitzen beim ersten Cafe-Nachmittag des Helferkreis Asyl Deggenhausertal zusammen. Asylbewerber erzählen dabei von ihrem neuen Leben in Deutschland.

Das 1. Café International des Helferkreises Asyl Deggenhausertal im Bürgersaal des Feuerwehrgerätehauses hat eine überwältigende Resonanz erfahren. Mehr als 70 Besucher tummelten sich in dem gemütlich eingerichteten Saal. Bürgermeister Fabian Meschenmoser fasste zusammen: "Es ist gut, dass der Helferkreis das auf die Beine gestellt hat und es ist einfach eine schöne, herzliche Atmosphäre." Er sprach die Hoffnung aus, dass bei einem nächsten Termin wieder so viele kommen, damit die Kontakte vertieft werden können. Ordnungsamtsleiterin und Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Sabrina Schorer, ergänzte: "Ich finde es großartig, dass es sich an den Tischen mit Flüchtlingen und Einheimischen so schön mischt."

Nach ihren Aufgaben als Integrationsbeauftrage befragt, nennt Schorer einige Beispiele. Einen großen Bereich nehmen die Unterstützung bei verwaltungstechnischen Angelegenheiten mit dem Landratsamt ein sowie die Zusammenarbeit und Koordination mit dem Helferkreis Asyl. Sie ist immer dann gefragt, wenn es darum geht, dass Flüchtlinge eine Arbeitsgenehmigung brauchen. Wie bei dem 24-jähirgen Mohammed aus Syrien, der bereits in seiner Heimat als Automechaniker tätig war: "Ich habe ein sechswöchiges Praktikum in einer Autowerkstatt in Deggenhausertal gemacht und würde mich sehr freuen, wenn ich jetzt eine Festanstellung bekäme."

Im gemütlichen Kreis der Deggenhausertal-Einwohner berichten viele der Flüchtlinge von ihrer Geschichte. Der 13-jährige Fodi Kalthoum kommt aus der Nähe von Damaskus in Syrien und wohnt in einer Privatwohnung in Untersiggingen mit Oma, Opa, einem Onkel und der Cousine. Seine Eltern sitzen noch in der Türkei fest. Fodi spricht nach eineinhalb Jahren sehr gut Deutsch: "Ich gehe im Bildungszentrum in Markdorf in die Vorbereitungsklasse und nach dem Zeugnis komme ich in die Realschule in die siebte Klasse." Sein Opa hätte gerne, dass er einmal Arzt wird, aber er geht gerne mit Tieren um und möchte deshalb lieber Tierarzt werden.

Mit seiner Frau und vier Kindern lebt Naim, der auch aus der Nähe von Damaskus stammt, seit rund einem Jahr in Untersiggingen. Der anerkannten Asylbewerber mit zeitlich befristeter Aufenthaltserlaubnis sagt: "Es ist schön hier, aber ich wünsche mir eine größere Wohnung, weil wir mit acht Personen in zwei kleinen Zimmern wohnen." Aus Gambia stammen Alagie und Yangfula, 16 und 17 Jahre alt. Sie wohnen in Limpach und gehen in Überlingen zur Schule. Seit einem Jahr sind sie Mitglied beim Sportverein Deggenhausertal (SVD). Gemeinderat und SVD-Vorsitzender Wolfgang Rößler: "Ich freue mich über die jungen Leute im Verein."

Internationales Buffet

Der Helferkreis Asyl hatte für das 1. Café International im Bürgersaal des Feuerwehrgerätehauses in Deggenhausertal ein Kuchenbüffet mit Kaffee und Tee vorbereitet. Überraschend brachten einige der eingeladenen syrischen Familien eine Auswahl heimischer Spezialitäten mit, so dass das Buffet um mehrere Tische erweitert werden musste. Unter den mitgebrachten syrischen Spezialitäten waren etwa: Basila (Reis mit Erbsen), Halama Al Guben (süßer Käse), Molokhia (Spinat mit Hackfleisch), Riz Los (Reis mit Fleisch und Mandeln), Anama (gebratener Gries) sowie Blätterteig mit Käse.

Für die erkrankte Gemeinwesenarbeiterin Yvonne Denzler begrüßte Heike Fischer vom Helferkreis Asyl und verantwortete die Organisation vor Ort.