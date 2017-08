Daisendorf Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird neu organisiert

Die Stadt Tettnang hat die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bodenseekreis mbH (WFB) zum Jahresende gekündigt. Entsprechende Maßnahmen ergreift nun auch die Gemeinde Daisendorf.

Man geht davon aus, dass auch andere Gemeinden dem Beispiel aus Tettnang folgen werden, weshalb Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bodenseekreis mbH (WFB) empfohlen haben, der Landkreis möge alle Anteile der Gemeinden übernehmen. Nachdem der Kreistag dieser Empfehlung gefolgt ist, entscheiden nun die einzelnen Gemeinden, aus der WFB auszutreten und ihre Anteile zum Nennwert an den Landkreis zu übertragen.

Auch Daisendorf hat sich nun zu diesem Schritt entschieden. Nach einem Fachvortrag von Heike Sonntag, Leiterin der Finanzabteilung im Gemeindeverwaltungsverband Meersburg, fiel die Abstimmung im Gemeinderat ohne Diskussion einstimmig aus. Somit ist der Bürgermeister beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die geänderte gesellschaftliche Struktur der WFB zu schaffen. Und auch die 0,4 Prozent Stammkapitalanteile der Gemeinde Daisendorf an der WTB werden zum 1. Januar 2017 zum Nennwert von 400 Euro an den Landkreis übertragen. Die Finanzierung dieser Übertragung erfolgt über allgemeine Finanzmittel des Landkreises. Die Kosten der WTB werden an die Gemeinden im Landkreis zukünftig über den üblichen Verteilungsschlüssel umgelegt.