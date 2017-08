Daisendorf Verdacht auf Norovirus im Kindergarten Daisendorf

Das Sonnenkinderhaus blieb am Freitag wegen des Verdachts auf Erkrankungen mit dem Norovirus geschlossen.

Wie Bürgermeister Frank Lemke bestätigte, wurde nach der Erkrankung von elf Kindern und sieben Erzieherinnen das Gesundheitsamt informiert. Dieses veranlasste die Gegenmaßnahmen, die bei einem Norovirus-Ausbruch üblich sind. Aufgrund der Häufung der Erkrankung ging man vom schlimmsten Fall aus. Auf eine Noroviren-Bestätigung wollte man nicht warten.

Schon am Freitagvormittag wurden die Räume des Kindergartens desinfiziert und dürfen danach 48 Stunden nicht betreten werden. Die Eltern wurden informiert. Wie es am Montag weitergeht, entscheidet sich am Sonntag. Drei Szenarien sind vorbereitet. Bleibt es bei sieben erkrankten Erzieherinnen, bleibt das Sonnenkinderhaus geschlossen. Sind fünf Erzieherinnen, davon zwei aus der Krippengruppe gesund, wird man einen Notbetrieb aufnehmen. Die Kinder können dann bis 13.30 Uhr betreut werden. Sind mindestens sieben der zwölf Erzieherinnen gesund, geht man in den Regelbetrieb. Die Eltern werden am Sonntag mit E-Mails informiert. Bürgermeister Lemke setzt auf das Verständnis der Eltern für das eingeschränkte Angebot und der damit verbundenen Unannehmlichkeiten. "Die Gesundheit der Kinder und der Beschäftigten geht vor," so Lemke.