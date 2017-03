Daisendorf Neue Pächter für den Dorfkrug in Daisendorf

Die Traditions-Gaststätte "Dorfkrug" in Daisendorf hat ab sofort neue Pächter: Nach zwei Jahren Leerstand werden Noèmi und Balazs Kirics saisonal regional kochen.

Noèmi und Balazs Kirics heißen die neuen Pächter des Dorfkruges. Damit sind sie die Nachfolger vom in Daisendorf legendären Wirt Gerhard Brunner und seiner Frau Rosemarie. Sie hatten die Traditions-Gaststätte 1975 gegründet und 29 Jahre geführt. Brunner wurde in der Gemeinde liebvoll "Sheriff" gerufen, als Mitgründer des Schützenvereins trat er zur Fasnet stets mit Sheriffhut auf. Zuletzt stand der Dorfkrug zweieinhalb Jahre leer. Von dem neuen Pächterpaar wünscht sich Rosemarie Brunner, dass sie den Dorfkrug lange erfolgreich führen. Das Ehepaar Kirics stammt aus der südungarischen Stadt Pécs. Beide haben eine klassische Kochausbildung. "Vorgefertigtes und Pülverchen kommen mir nicht in die Küche," so Kirics, er setzt auf regionale Speisen und eine große Salatauswahl. Entsprechend hat er sich örtliche Lieferanten gesucht. Neben der Abendkarte wird Kirics eine saisonale Wochenkarte und Mittagsmenü anbieten. Den Service wird Noèmi Krirics übernehmen.