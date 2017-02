Daisendorf Närrischer Umzug mit 500 Hästrägern

Die Daisendorfer Sumpfgeister haben eingeladen und 15 Narrenvereine sind mit ihren Gruppen gekommen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Narrenpolizist Martin Menner kündigte mit seiner Glocke vorneweg das Kommen der Maskengruppen an. Bald schallte es Narri-Narro, Narri-quakquak, Hasle Ma-krumm rab, Hex-Hex-Hurra oder Bugo-Steitzer auf der kurzen Umzugsstrecke. Die Daisendorfer Zimmermannsgilde hatte den 28 Meter langen Narrenbaum dabei. Bis zu dessen Aufstellung unterhielten die Eisbären, die Lumpenkapelle des örtlichen Musikvereins, das Narrenvolk. Nachdem der mutige Narrensamen die Leckereien vom Narrenbaum gepflügt hatte, fand das Narrentreffen in dem zur Narrenburg umgewandelten Rathaus seinen Abschluss. Närrinnen und Narren aller Zünfte und Vereine feierten mit ihren Lumpenkapellen ein friedliches und ausgelassenes närrisches Fest. So war Gastgeberin Sumpgeister-Narrenpräsidentin Marion Kaja sehr zufrieden mit dem Narrenfest, nicht ohne die vielen helfenden Hände im Hintergrund der Veranstaltung unerwähnt zu lassen.