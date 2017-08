Daisendorf Mit dem Kopf im Himmel

Ulrich Trabandt stellt zum ersten Mal am Bodensee aus: Die Ausstellung dauert bis 9. September.

Daisendorf (mt) "Holistic Paintings" nennt Ulrich Trabandt seine Malerei. "Ganzheitliche Malerei" also. Vielleicht hilft eines seiner Gedichte weiter: "Und, was will der Maler damit sagen? Das kann sich jeder selber fragen! Die Antwort hat auch mehr als ein Gesicht, sie ist banal und dann doch wieder nicht." Diese angedeutete Vielschichtigkeit seiner Werke verlangt von den Besuch der Ausstellung im Daisendorfer Rathaus, dass sie etwas mehr Zeit mitbringen. Denn fast jedes der 23 Bilder hat ein begleitendes Gedicht. Darüber bekommt man schon den ersten Schlüssel für das Verständnis des Werks.

Der zweite Schlüssel liegt in der Biografie von Trabandt. In Bayern aufgewachsen, lebte er sein halbes Berufsleben am Bodensee. Zog 2001 nach Bremen, um im Ruhestand 2014 wieder zurück an den Bodensee zu kommen. Für den passionierten Flieger ist die Bodensee-Landschaft einfach reizvoller. Er studierte nicht nur Luft- und Raumfahrt, sondern auch Soziologie. Mit diesen Kenntnissen im Hinterkopf eröffnen sich dem Betrachter neue Perspektiven auf seine Werke. Und man versteht dann auch ein Stück weit seinen ganzheitlichen Ansatz.

Seine Bilder und Gedichte haben immer eine sozialkritische Ebene. Flüchtlinge brechen die Idylle der Wanderlandschaft auf, Wolken werden von Fabriken produziert. Und auf ein und demselben Bild sind räumliche Entfernungen und historische Zeiten konzentriert. Mühlen stehen im doch nicht so ewigen Eis am Südpol, Pferdestraßenbahnen teilen sich die Straßen mit futuristischen Monorails. Reales steht neben Mystischem. Erlebtes neben Träumen. Und immer wieder Motive rund ums Fliegen, sei es eine Möwe oder allerlei Fluggeräte. Und am Ende fliegt er selber.

Einführung und Musik

Eröffnet wurde die Ausstellung von Bürgermeisterstellvertreterin Birgit Schley, die Einführung in das Werk folgte von Gudrun Böhm. Selbst Malerin, hatte sie vergangenes Jahr am selben Ort ausgestellt. Musikalisch passend umrahmt wurde die Eröffnung vom Duo "Ziska und Piano" mit Franziska Restle und Florian Winkler.