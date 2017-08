Maisernte fast vier Wochen früher

Nass im Frühjahr, heiß und trocken im Sommer und Spätsommer: Das gefällt dem Mais.

Die Maisernte ist in vollem Gange, und das fast vier Wochen früher als gewöhnlich. Geschuldet ist dieser Umstand dem extrem nassen Frühsommer und dem darauf folgenden sehr heißen und trockenen Spätsommer. Ist der Mais zu trocken, gibt es Probleme beim Lagern. Der Gärprozess, der die Silage haltbar macht, kommt nicht richtig in Gang. Am Wochenende wurde der Silomais, bei dem die gesamte Pflanze gehäckselt wird, rund um Daisendorf abgeerntet.