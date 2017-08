Daisendorf Landratsamt kündigt Rückkehr von Bürgermeister Frank Lemke an

Der Daisendorfer Schultes soll ab kommenden Montag, 14. November, wieder im Rathaus sein.

In der aktuellen Sitzung des Daisendorfer Gemeinderates hatte Bürgermeister-Stellvertreter Siegfried Willibald unter dem Tagesordnungspunkt "Allgemeine Informationen" nur eine Information weiterzugeben: Bürgermeister Frank Lemke nimmt am kommenden Montag, 14. November, seine Amtsgeschäfte wieder auf. Auf spätere Anfrage des SÜDKURIER erläuterte Willibald, dass es das Landratsamt als übergeordnete Behörde war, die Lemkes Rückkehr für kommenden Montag angekündigt habe.

Lemke hatte seine letzte Gemeinderatssitzung am 10. Mai geleitet, damals gab er am Ende eine Erklärung zu einer Putzaktion einiger Gemeinderäte ab. Diese Erklärung erschien auch im Protokoll der Sitzung im Gemeindeblatt vom 19. Mai. Kurz zuvor hatte sich Lemke krank gemeldet. Die Amtsgeschäfte übernahm Gemeinderat Siegfried Willibald in seiner Funktion als Lemkes Stellvertreter. Willibald leitete die Gemeinderatssitzungen ab Juni. Zwischenzeit hieß es, dass Lemke Ende August komme, doch er war noch länger krank und kehrte dann am 19. September an den Schreibtisch zurück. Zwei Wochen später war er wieder krank geschrieben. So wurden auch die Sitzungen im Oktober und November ohne Lemke abgehalten und Willibald hatte weiterhin die Amtsgeschäfte inne.