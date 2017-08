Daisendorf Konzert mit Überraschungen in Daisendorf

Konzert mit Überraschungen in Daisendorf

Der Musikverein Daisendorf/Stetten begeistert das Publikum im Daisendorfer Rathaussaal mit bezaubernden Tönen. Ein konzertreifes Programm bieten auch die Jungmusikanten unter Leitung von Christoph Maaß

Daisendorf/Stetten – Bezaubernde Musik beim bezaubernden Frühlingskonzert unter dem Motto "Bezaubernde Frauen": der Musikverein Daisendorf/Stetten überraschte nicht nur mit einem glanzvollen Konzert, sondern hatte am Konzertabend im nicht ganz ausverkauften Daisendorfer Rathaussaal noch weitere Überraschungen parat. Dass die Jugendkapelle des Vereins mit der Jugendmusikschule Meersburg sowie der Juka der Musikkapelle Hagnau neuerdings kooperieren, ist wohl hinlänglich bekannt und eigentlich keine Überraschung. Aber dass es dem Dirigenten der nunmehr neu vereinigten Jugendkapellen, Christoph Maaß, gelungen war, binnen vier Wochen mit diesem neuen Zusammenschluss von Jungmusikanten ein kleines, konzertreifes Programm zusammenzustellen, ist indes schon bemerkenswert und wurde mit entsprechend begeistertem Applaus bedacht.

Was mit "Adventure Games", "Tears in Heaven" und "Skyfall" zu hören war, ließ aufhorchen und deutet zweifellos für alle Beteiligten auf eine vielversprechende Zusammenarbeit hin. Es blieb nicht bei dieser Überraschung. So gab es Ehrungen und schließlich das traditionelle Frühlingskonzert unter der umsichtigen Leitung von Michael Mensinger, bei dem sich die Daisendorfer/Stettener Musikkapelle als ein wunderbar homogener Klangkörper präsentierte.

Dem satten Bassfundament aus jeweils vier Tuben und Posaunen standen im Diskant ein brillantes, Trompeten- beziehungsweise Flügelhornregister gegenüber, ergänzt durch ein beachtliches Potenzial an Holzbläsern, einschließlich der eher selten anzutreffenden Instrumente wie Oboe und Bassklarinette. Interessante Klangfarben brachten dazu, insbesondere bei Stücken mit Bigband-Sound, ein gut repräsentatives Saxofonregister. In den Tenorlagen glänzten zudem vier versierte Tenorhornspieler. Auch im Perkussionsbereich zeigte sich die Daisendorfer/Stettener Kapelle mit vier Schlagwerk-Spielern hervorragend aufgestellt, von denen Lukas Te-Kaat mit rasanten Glissandi und gebrochenen Akkorden am Xylofon besonders beeindruckte.

Überzeugende Soli

Unbedingt erwähnenswert sind die überzeugenden Trompeten- und Saxofonsoli. Unter den gespielten Stücken trat "Miss Saigon", ein Arrangement aus dem gleichnamigen Musical, besonders eindrucksvoll hervor. Dieser Komposition, die gleichermaßen Dynamikfähigkeit und rhythmische Präzision und eisernes Taktzählen erfordert, standen der fröhliche Marsch (Kaiserin Sissi) und ein mitreißendes Tina-Turner-Potpourri gegenüber. Als Zugaben war das beschaulich-schöne Stück "Over the rainbow" und "It's raining man" zu hören – passend zum nass-kalten, abendlichen Wetter. Langer und berechtigter Applaus.



Der Verein

Der Musikverein Daisendorf/Stetten wurde im Jahr 1978 gegründet und hat derzeit 32 aktive Mitglieder. Das Repertoire erstreckt sich von volkstümlicher Blas- und Unterhaltungsmusik bis hin zu konzertanter Musik. Die Kapelle des Musikvereins absolviert circa 20 Auftritte im Jahr. Dirigent ist Michael Mensinger. Kontakt über die Vorsitzende Daniela Kümmerli, Telefon 07532/347190. (bc)



Ehrungen für verdiente Mitglieder

Im Rahmen des traditionellen Frühlingskonzerts des Musikvereins Daisendorf/Stetten wurden verdiente Vereinsmitglieder geehrt. Über die Auszeichnungen freuten sich der stellvertretende Vorsitzende Julian Daschner, die Vorsitzende Daniela Kümmerli, der Vorsitzende des Bezirks IV des Blasmusikverbandes Bodenseekreis, Berthold Pfluger und das neu ernannte Ehrenmitglied Ernst Sauter sowie Philipp Te-Kaat (20 Jahre) und Christine Schoop (10 Jahre). Kümmerli lobte die Saxofonistin Schoop, dass sie bei Auftritten und Proben immer da sei und zudem zu den Jungmusikanten einen guten Kontakt pflege. Der Trompeter Philipp habe, obwohl er in der Schweiz lebt und auch dort im Musikverein spielt, das Amt des Schriftführers übernommen und dies als junger Familienvater. Ernst Sauter sei zum Ehrenmitglied ernannt worden, weil er seit Jahrzehnten immer mit großem Interesse dem Musikverein treu geblieben ist, erläuterte Kümmerli. Als Ehrenmitglied stünden ihm im Verein immer die Türen offen, sagte Kümmerli. (bc)