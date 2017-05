Daisendorf Kindermusical in Daisendorf: Mit Maus und Grüffelo durch den Wald

Zum ersten Mal stehen die kleinen Darsteller des Kinderhauses Daisendorf mit einem Musikstück auf der Bühne.

Daisendorf (mt) Der Bürgersaal im Rathaus war sehr gut besucht. Eltern, Großeltern und Geschwister der Schauspieler waren zur Aufführung des Kindermusicals gekommen. Auf der Bühne wurde die Geschichte der kleinen Maus und des Grüffelo inszeniert. 40 Kinder standen und saßen auf und vor der Bühne. Die Kameras der Smartphones wurden auf das Äußerste beansprucht. Videokameras auf Stativen verrichteten im Dauerbetrieb ihre Arbeit.

Zum ersten Mal brachten die Kinder des Daisendorfer Kinderhauses ein Musikspiel auf die Bühne. Gezeigt wurde die Geschichte der kleinen Maus, die durch den Wald geht und von gefährlichen Tieren angesprochen wird. Nacheinander wollen Fuchs, Eule und Schlange die kleine Maus nach Hause einladen. Aber die Maus ist ziemlich schlau und erzählt von ihrem Freund Grüffelo, den sie gleich trifft und dessen Leibgericht Fuchsspieß, Eule mit Zuckerguss oder Schlangenpüree ist. Kein Wunder, dass sich die gefährlichen Tiere sogleich wieder verdrücken. Tatsächlich taucht Grüffelo auf. Die Maus erzählt ihm, dass die Tiere im Wald Angst vor ihm haben. Das will die Fantasiefigur nun selbst erfahren. Wieder zieht die Maus durch den Wald, dieses Mal mit dem Grüffelo. Fuchs, Eule und Schlange halten die Begrüßung kurz und verstecken sich. Als die Maus erzählt, dass sie am liebsten Grüffelogrütze isst, ist auch der Grüffelo weg. So hat die Maus den Wald für sich allein und kann in Frieden ihre Nüsse nascht.

Die kleinen Schauspieler in ihren selbst gemachten Kostümen und Masken bewegten sich in der bezaubernden Märchenwald-Bühnenkulisse, sagten ihren Text auf und sangen die eigens für die Aufführung komponierten Lieder. Zum Finale zogen alle sehr zur Freude der Omas und Opas, der Mütter und Väter tanzend durch die Zuschauerreihen. Verdienter langer Applaus für die Aufführung.

"Die Idee zur Inszenierung kam vor drei Monaten auf", erzählt Manuela Kohler, Leiterin des Kinderhauses, "Verena Uhl schreibt Musicals, das wusste ich." Beide singen im Chor der Gelegenheiten. Nachdem der Funken zündete, nahm das Vorhaben sehr schnell Formen an. Uhl schrieb die Musik zum erfolgreichen Kinderbuch "Der Grüffelo" von der britischen Kinderbuchautorin Julia Donaldson. Die Illustrationen stammen von Axel Scheffler.

Erst studierten die Erzieherinnen die Musik ein. Danach lernten spielerisch die Kinder mit viel Spaß die Texte und Gesangseinlagen. Anfänglich wurde wöchentlich, vor der Premiere dann zweimal wöchentlich, zwei Stunden geprobt. "Die Kinder lernten den Text sehr schnell", weiß Manuela Kohle zu berichten, "vielleicht weil der Text in der Reimform für die Kinder so eingängig ist."

Die elf Erzieherinnen des Kinderhauses hatten sich viel vorgenommen. Mit der Inszenierung des Grüffelo betraten sie Neuland. Denn solch ein großes Projekt, in das alle einbezogen wurden, gingen sie zum ersten Mal an. Die Kostüme für die Maus und den Grüffelo konnte sie noch besorgen. Alle anderen Kostüme wurden selbst hergestellt. Auch die Masken wurden selbst gebastelt. Die Kulisse wurde zum Großteil von dem Ravensburger Institut für soziale Berufe gestiftet. Das Institut brauchte die Kulisse für ihr Figurentheater nicht mehr. Die Kinder schmückten den Wald liebevoll mit ihren Blumen und Tierchen aus. Viel Unterstützung kam auch aus dem Dorf und von den Eltern. Die Musikanlage wurde vom Musikverein Daisendorf/Stetten gestellt. Die Eltern zauberten ein riesiges Büffet mit Grüffelo-Suppe und Grüffelo-Kuchen.

Projekt

Die erfolgreiche Umsetzung des Kindermusical-Projekts ist eine Gesamtleistung aller Erzieherinnen des Sonnen-Kinderhauses Daisendorfes. Manuela Kohler hatte die Gesamtkoordination. Als Projektleiterinnen hatten Elisabeth Stecher und Kerstin Felsche die Verantwortung. Svenja Restle und Shqipe bauten das Bühnenbild. Für die Kostüme zeichnete sich Monika Löchle verantwortlich. Nannette Salwik studierte den Feentanz ein. Mit den ganz Kleinen beschäftigten sich die Krippenerzieherinnen Marion Schambach, Karina Karisch und Sandra Bischoff. Marco Schell absolviert gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr im Kinderhaus und stand während der Aufführung am Lichtpult.