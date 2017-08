Daisendorf Kinderfeuerwehr bei Hauptübung mittendrin im Geschehen

Die Einsatzkräfte demonstrierten bei der Übung ihre Leistungsfähigkeit und die Kindergruppe verfolgte das Geschehen aus nächster Nähe.

Die gemeinsame Kindergruppe der Freiwilligen Feuerwehren Daisendorf und Meersburg hatte einen Logenplatz. Mit Sicherheitswesten ausgestattet warteten die Kinder mit vielen Anwohnern auf das Eintreffen der Löschzüge zum angenommen Brand in der Ortsstraße 2. Um 14.30 Uhr wurde Alarm ausgelöst. "Dachsstuhlbrand im Flüchtlingsheim" war die Übungsannahme für Kommandant und Einsatzleiter Thomas Ritsche und seine Kameraden. Zehn Minuten nach Alarmierung waren die ersten Feuerwehrleute mit Atemschutz und Wasser im Haus. "Beeindruckend schnell und zielgerichtet gehandelt", wird Übungsbeobachter Claus Mecking, Kommandant der Immenstaader Feuerwehr, später in seiner Manöverkritik loben.

Das 100 Jahre alte Haus, das als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt wird, wurde vom Eigentümer Ernst Maier für die Hauptübung zur Verfügung gestellt. Das Objekt und die Lage waren für die Feuerwehr eine Herausforderung. Die Einsatzleitung wurde am Unterösch aufgebaut. Auch die Schnelleinsatzgruppe des DRK (SEG) aus Meersburg unter der Leitung von Andre Maier hatte ihr Hilfslazarett am Standort der Einsatzleitung aufgeschlagen. Die Mühlhofer Straße wurde gesperrt. Der Einsatzort wurde in zwei Abschnitte eingeteilt, Unterstützung aus Meersburg und Immenstaad angefordert. Für die dann fehlende Drehleiter in Immenstaad forderte Einsatzleiter Ritsche die Fischbacher Drehleiter nach Immenstaad virtuell an. Im rückwärtigen Gebäudeteil stationierten sich die Immenstaader zur Menschenrettung über Terrasse und Balkon. Vorne an der Ortsstraße waren schon die Meersburger im Einsatz und hatten mit ihrer Drehleiter schon das Dach nass gemacht. Währendessen lief die Menschrettung im Haus.

Als alle Kräfte im Einsatz waren und keine Fahrzeuge mehr bewegt wurden, ging es für die achtköpfige Feuerwehr-Kindergruppe mitten ins Geschehen. Unter der Führung von Gruppenleiterin Ann-Kathrin Weber durften die Kleinen ganz nah an den Einsatzkräften sein. Geduldig erklärte Weber den Kindern den Einsatz und die Geräte. Dicht an dicht ging es vom Gerätewagen über den Hauseingang zur Drehleiter und weiter zur Einsatzleitung. Ein Erlebnis, für die die angehenden Feuerwehrleute einige neidische Blicke ihrer Altersgenossen geerntet haben.

Am Abend dann die Manöverkritik im Ratssaal. Kommandant Ritsche bedankte sich bei allen Beteiligten für den Einsatz. Übungsbeobachter Mecking zog eine positive Bilanz. 50 Leute im Einsatz mit neun Fahrzeugen. Bürgermeister-Stellvertreter Siegfried Willibald bedankte sich bei der Daisendorfer Freiwilligen Feuerwehr. "Hut ab vor der Wehr mit 40 Aktiven, die ihre Freizeit für die Lehrgänge opfern. Und wir haben eine gut aufgestellte Jugendfeuerwehr. Absolute Anerkennung! Hut ab." Mit einem Festessen beschlossen die Feuerwehrleute einen erfolgreichen Übungseinsatz.