Daisendorf Kinder und Eltern auf Schnäppchenjagd beim Spielzeugbasar

Das Kinderhaus veranstaltet einen reinen Spielzeugbasar. Teddys, Bücher und Spiele sind bei Kindern, Eltern und Großeltern begehrt.

Pünktlich um 14.30 Uhr bildet sich eine lange Schlange im Daisendorfer Rathaus. Grund für den großen Andrang von Großeltern, Eltern und ihren Kindern sind Puppen, Kasperle-Theater und Kunststoffbausteine – das Kinderhaus Daisendorf veranstaltet seinen alljährlichen Spielzeugbasar. Auch Lorenz Krespach aus Daisendorf steht mit seiner Mutter Sibylle in der Schlange, im Gepäck das eigene Taschengeld und im Kopf einen klaren Wunschzettel. "Ich suche nach Legosachen für mich und meinen Bruder", sagt der Elfjährige. Kaum öffnen sich die Türen zum Verkaufsraum, stürzt sich die Besucherschar auf Teddys, Bücher und Spiele. Das Organisationsteam um Sonja Benkhard hat hier am Morgen ganze Arbeit geleistet. Übersichtlich werden hunderte Spielzeuge präsentiert: Bücher sind nach Alter geordnet, Spiele und Puzzle liegen auf einem Verkaufstisch, Fährräder und Sportgeräte stehen in einer Ecke. "Hier ist es wie in einem großen Spielzeugladen. Nur die Preise sind viel niedriger, da macht das Einkaufen noch viel mehr Spaß", sagt Sibylle Krespach. Im Gegensatz zum Onlinemarktplatz könne man hier die Schnäppchen genau unter die Lupe nehmen und auch zur Not die Puzzleteile nachzählen, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

Nach nur wenigen Minuten ist der Tisch mit den Lego- und Playmobilsachen wie leer gefegt. Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für den Nachwuchs wird schon mal die Ellenbogen- oder Hamstertaktik angewendet. Von dem ganzen Trubel lässt sich Victoria Hendrikse nicht stören. Ganz gezielt ist die Einjährige zu den Rutschautos gegangen. "Sie liebt alles, was fährt", erklärt ihr Papa Jeffrey. Mit leuchtenden Augen sitzt sie auf einem Auto und fährt eine Proberunde. Auf Schnäppchenjagd ist auch Christina Gillessen, die mit ihrer sechs Monate alten Tochter Viktoria bei den Holz- und Babyspielsachen stöbert. "Bisher kenne ich nur die Kleiderbasare. Die Beschränkung auf Spielzeug finde ich klasse", sagt die Meersburgerin. Man könne sich so viel gezielter auf die Suche begeben.

Das ist auch der Grund, warum sich das Organisationsteam des Basars, neben den beiden Kleiderbasaren im Frühjahr und Herbst, für einen reinen Spielzeugmarkt entschieden habe. "Es werden mittlerweile so viele Sachen abgegeben und wir haben auch nur ein beschränktes Platzangebot", erklärt Benkhard die Entscheidung. Organisiert werde der Markt, der in der Region einzigartig sei, alljährlich von den Eltern des Kindergartens. "Der Preis ist zwar nicht verhandelbar, aber dafür muss man sich nicht von Stand zu Stand wühlen und alles ist schön sortiert." Für die Eltern, die ihre Spielsachen zum Verkauf bringen, ist gerade dieser Markt auf Kommissionsbasis attraktiv. "Das Verkaufen ist viel einfacher als im Internet", findet Rhea Wochner aus Meersburg. Was die Kinder nicht mehr brauchen, wird noch daheim mit einem Preis versehen und am Morgen des Basartags abgegeben.

"Ich muss nicht stundenlang am Stand stehen. Am Abend hole ich das Geld und die nichtverkauften Spielsachen einfach wieder ab", sagt sie. Ein Anteil von 20 Prozent der Verkaufspreise fließt an den Kindergarten. "Anschaffungen wie neue Bücher werden durch das Geld ermöglicht", erklärt Benkhard. Ans Bezahlen geht es schließlich auch für Lorenz. Geduldig reiht er sich mit seiner Mutter in die lange Schlange ein. Während er seine neuen Errungenschaften nach Hause bringt, beginnt für das Organisationsteam um Sonja Benkhard das große Aufräumen.