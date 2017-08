Daisendorf Kiga-Kickers werden Dorfmeister

14 Mannschaften sind beim Fußball-Dorfturnier in Daisendorf mit dabei. Den Pokal holen die Kiga-Kickers.

Daisendorf (mm) Eine gelungene Veranstaltung war das vom Narrenverein Sumpfgeister organisierte Fußballturnier bei der Freizeitanlage beim Schützenhaus. Viele Zuschauer verfolgten bei schönem Wetter die teilweise spannenden Begegnungen auf dem Rasen. Neben Narren aus Daisendorf, Stetten, Ahausen und Mühlhofen spielten auch Mitglieder des Musikvereines DS, der Feuerwehr, den Pfadfindern, die Väter des Kindergartens und einige private Gruppierungen um Tore und Punkte. In der Vorrunde wurden in 26 Spielen 59 Tore erzielt und nur eine Partie endete 0:0. Um Platz drei und vier spielten in der Gruppe A unentschieden die Mannschaften Sweet-chilli und Moschtobst Ahausen. Erst im Elfmeterschießen gewannen die Narren aus Ahausen mit 5:4 Toren. Beim Spiel um Platz ein bezwangen die Schorle-Weiß-Sauer-Junioren mit 2:1 die Hexen aus Mühlhofen.

Eine klare Sache war das Spiel der Schorle-Senioren gegen die Feuerwehr um Platz drei in der Gruppe B. Mit einem glatten 4:1 endete die Partie. Noch einmal spannend wurde es im Schlussspiel zwischen Fortuna Daisendorf und den Kiga-Kickers (Väter der Kindergartenkinder). Nach noch einmal 15 spannenden Minuten stand der Sieger des Turnieres mit 2:1 für die Kiga-Kickers fest. Die Besucher wurden von Siggis Vororchester und den Schimmelbühler-Musikanten unterhalten. Präsidentin Marion Kaja verteilte Urkunden und Preise.