Daisendorf Horst Kraus erster Ehrenpräsident der Sumpfgeister

Die Sumpfgeister Daisendorf haben mit Horst Kraus ihren ersten Ehrenpräsidenten. Damit würdigte der Vorstand Kraus' Ära als Präsident des Narrenvereins, die 20 Jahre währte.

Daisendorf (lko) Bei der Martinisitzung hat Präsidentin Marion Kaya "Altpräsidenten" Horst Kraus für seine zwei Jahrzehnte als Oberhaupt des Narrenvereins Sumpfgeister gewürdigt. Er wurde zum ersten Ehrenpräsidenten der Sumpfgeister ernannt. Mehr als 60 Mitglieder waren zur Fasnetseröffnung in das Narrenstüble im Daisendorfer Rathaus gekommen. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung von Horst Kraus. Mit viel Humor und unter Erwähnung einiger Anekdoten listete Kaya die Meilensteine seiner Präsidentschaft auf: Kraus gab sein Amt, das er 1984 von Monika Kleinherne übernommen hatte, 2014 freiwillig ab.

In den zwei Dekaden seiner Präsidentschaft hat er viel für den Verein geleistet. So legte er den Grundstein für den Geisterball und war an der Einführung des Nachtumzugs beteiligt. Viel Engagement legte er auch 2013 an den Tag, als sowohl Häs als auch Teile der Haare der Maske erneuert wurden und zur Abnahme geführt werden mussten. Da Horst Kraus nicht nur begeisterter Narr, sondern auch Sportler ist, hob er die Fußball-Dorfmeisterschaften aus der Taufe.

Als Anerkennung für seine langjährigen Dienste um den Verein erhielt er eine Urkunde und einen Orden als erster Ehrenpräsident der Sumpfgeister. Außerdem steckte Kaya ihm das erste Exemplar des neuen Vereinspins an. Dieser Pin, das erste Gemeinschaftsprodukt des neuen Vorstands, entstand auf langgehegten Wunsch vieler Mitglieder. Er symbolisiert die drei Figuren des Narrenvereins: Frosch, Weihermännle und Sumpfgeist. Der Pin wird ab sofort an Interessierte verkauft. Weiterhin stellte Kaya die neuen T-Shirts und Pullover vor, auf denen das Ursprungswappen des Sumpfgeistes zu sehen ist.