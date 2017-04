Daisendorf Helmut Boerner und Barbara Vogel spielen in der Reihe "Bürger für Bürger" Schubert

Leben und Werk von Franz Schubert stehen am 28. April um 19.30 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Daisendorf im Mittelpunkt. Helmut Boerner und Barbara Vogel spielen in der Reihe "Bürger für Bürger" werke von Schubert.

Daisendorf (mt) Der Chopin-Abend von Helmut Boerner und Marianne Felsche im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg. Dieses Jahr hat sich Helmut Boerner für die Daisendorfer Reihe "Bürger für Bürger" in das Leben und Werk von Franz Schubert eingelesen." Seine Klaviersonate Nummer 21 B-Dur, D 960 liebe ich heiß und innig", gesteht der Unternehmensberater.

Zu Beginn seiner Berufslaufbahn war für Boerner noch nicht sicher, dass er als Berater Karriere machen wird. In jungen Jahren studierte er Musik an den Konservatorien in Neapel und Pesaro, schloss in Klavier ab. Schon auf dem Gymnasium machte er mit seinen Kameraden Musik. "Wer was auf sich hielt und musikalisches Talent hatte, spielte in einer Beat-Band," erzählt Boerner im Rückblick. Die Begabung hat er sicher von seinen musikalischen Eltern geerbt. Aber die Musik zum Beruf zu machen, das strebte er nicht an.

Nach dem Studium arbeitete Helmut Boerner in der Erwachsenenbildung im Bereich Persönlichkeitsentfaltung und Erfolgsstrategien. Mit seiner späteren Frau fing er an, Firmen zu beraten. "Wir merkten schnell, dass die Stufe unseres Wissens nicht ausreicht. Irgendetwas fehlte uns, wir suchten danach", sagt Boerner heute. Nachdem sie die Lehrpläne der Universitäten durchgesehen hatten, entdeckten sie die Analytische Psychologie von Carl Gustav Jung. Beide nahmen das Psychologie-Studium am Jung-Institut in Küsnacht bei Zürich auf.

Neben seinem Beruf spielte Boerner zeitweise jede freie Minute Klavier. "Ich habe einen Hang zum Perfektionismus", gesteht der Pianist. Seine Texte zu Leben und Werk Schuberts wird Barbara Vogel lesen. Vogel gehörte als Opernsängerin lange Jahre dem Ensemble der Deutschen Oper in Berlin an. Zwischen den Lebensabschnitten Schubert spielt Boerner die passenden Passagen der Sonate B-Dur. Er hat die einzelnen Teile in eine neue interessante biografische Reihenfolge zusammen gesetzt.

Helmut Boerner und Barbara Vogel, Sonate B-Dur, Franz Schubert – aus Leben und Werk, Lesung und Musik, am Freitag, 28. April um 19.30 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Daisendorf.