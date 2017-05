Daisendorf Frühlingskonzert: Moderne Blasmusik kommt bei Zuschauern gut an

Beim Frühlingskonzert des Musikvereins Daisendorf/Stetten haben die Dirigenten ein Programm mit verschiedenen Musikrichtungen für ihre Kapellen zusammengestellt.

Daisendorf – Einen begeisternden Abend erlebten die Besucher des Frühlingskonzerts des Musikvereins Daisendorf/Stetten. Eindrucksvoll demonstrierten die Musiker, dass es moderne Blasmusik fernab von Polka und Marschmusik gibt. Die beiden Dirigenten Christoph Maaß und Michael Mensinger hatten ein Programm mit verschiedenen Musikrichtungen für ihre Kapellen zusammengestellt.

Den Auftakt übernahm die Jugendkapelle Hagnau, Meersburg, Daisendorf, Stetten. Der Jugendkapelle Hagnau/Meersburg trat im vergangenen Jahr die Jugendkapelle des Musikvereins Daisendorf/Stetten bei. Passenderweise wurde sie vor Kurzem auf den gewollt doppeldeutigen, aber griffigen Namen "Auftakt" getauft – Anfang einer erfolgreichen Musikerkarriere und Bezeichnung für den beschwingten Beginn eines Musikstücks. Vor wenigen Tagen spendeten die Winzervereine Hagnau und Meersburg die neuen Leiberl für die Jugendlichen. Nun folgte das erste Konzert.

Jungmusiker Robin Ehrlinspiel führte humorvoll durch das Programm. Mit ihrem Dirigenten Christoph Maaß, Leiter der Musikschule Meersburg, hatte die Jugendkapelle ein ambitioniertes Programm einstudiert. In das Abenteuer einer Jugendkapelle dreier Musikvereine marschierten sie mit "Adventure Games". Einer vierteiligen Suite von Ennio Salvere für Jugendkapellen geschrieben. Abwechslungsreich und stimmungsvoll, beginnend mit Trommeln über leisen Tönen hin zu Calypso-Rhythmen und Rock mit Klatsch- und Sprechgesangeinlagen.

Schon jetzt deutet Auftakt Showqualitäten an, die seine Entwicklung in der Zukunft erahnen lassen. Denn auch die folgenden Stücke waren für die Blasmusik adaptierte moderne Werke. "Sie kennen sicher Bond, James Bond", leitete Robin die Bond-Titelmelodie "Skyfall" ein. Mit "Hello" von der britischen Sängerin und Komponistin Adele und einem "und morgen an unsere Muttis einen wunderschönen Muttertag", verabschiedete sich Auftakt vom Publikum. So blitzte auch hier der besondere doppeldeutig-hintersinnige Humor der Verantwortlichen auf. Denn eigentlich sind die Themen des populären Liedes Nostalgie und Bedauern, aber das Gegenteil ist der Fall. Freude auf die Zukunft mit Auftakt. "Ihr wart spitze. Wir sind sehr stolz auf euch, es macht Freude euch zuzuschauen", lobte Gastgeber Musikvereins-Vorsitzender Thomas Wagener. Verdienter lang anhaltender Applaus für die Jungmusiker.

Einige Überraschungen hatten die Aktiven mit ihrem Dirigenten Michael Mensinger in petto. "O, du mein Österreich" war das Motto ihres Frühlingskonzerts. Die Kapelle nahm ihre Zuhörer mit auf die Reise durch das kaiserlich-königliche Österreich-Ungarn, von den Bergen bis in die Puszta, mit Polka, Volksweisen und Musical. Doch nicht nur mit modernen Blasmusik-Arrangements wussten Mensinger und seine Musiker zu glänzen.

Saxofonist Dieter Wolf führte fachkundig durch das Programm. Ihm zur Seite spielte das erst 13-jährige Saxofon-Talent Elias Roth. Nicht nur im Orchester sind die beiden Nachbarn, sie wohnen auch Haus an Haus. "Wir wären nicht der D/S, wenn wir nicht eine Polka spielen würden. Und wir wären auch nicht der D/S, wenn wir nicht etwas Besonderes daraus machen würden", leitete Wolf die "Feuerfest Polka" von Josef Strauss ein. Sodann wurde ein 150 Kilogramm schwerer Amboss als Soloinstrument enthüllt. Schlagzeuger Lukas Te-Kaat entlockte auf dieser ungewöhnlichen Percussion meisterliche Töne.

Beim Programmpunkt "Mozart – das Musical" kam Anna Reisch auf die Bühne. Die Vorsitzende des Musikvereins Bermatingen singt seit ihrem zwölften Lebensjahr. "Schon mein Opa hat gesungen. Mit meinem Vater habe ich singen gelernt, und jetzt singe ich mit meiner Schwester Nadine mit unserem Musikverein und auf Hochzeiten", zählt Anna Reisch die Talente in der Familie auf. Die Musikerwelt ist klein, Dirigent Mensinger half schon öfters bei den Bermatinger Kameraden aus und wusste, dass Reisch eine wundervolle Stimme hat. Mit dem Lied "Gold der Sterne" verzauberte sie das Publikum in Daisendorf.

Ehrungen

Beim Jahreskonzert wurden Mitglieder des Musikvereins Daisendorf/Stetten für ihre langjährige musikalische Tätigkeit geehrt. Walter Stegmaier, Präsident des Blasmusikverbands Bodenseekreis, ehrte die Jubilare mit Ehrennadeln und -briefen des Blasmusikverbands Baden-Württemberg. Musikvereinsvorsitzender Thomas Wagener hielt die Ansprachen.

Mit der Ehrennadel in Bronze für ihre zehnjährige Tätigkeit wurden geehrt: Nicole Feist, Nikola Keller, Lena Klose, Lukas Kopp, Simon Möller, Laura Rank, Patricia Schoop. Mit der Ehrennadel in Silber für ihre 20-jährige Tätigkeit wurde Nadine Schaal, aktuell auch Jugendleiterin des Vereins, ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold für seine 30-jährige Tätigkeit erhielt Dirigent Michael Mensinger. Mit Ehrennadeln in Gold mit einen Ehrenbrief geehrt wurden: Regina Schlecker für 40, Herbert Szameitat für 50 und Martin Menner für 60 Jahre. Zusätzlich werden Szameitat und Menner beim nächsten Treffen des Kreisverbands als Ehrenmitglieder geehrt.