20.12.2016 14:35 Mardiros Tavit Daisendorf Friedenslicht aus Bethlehem: Ein Zeichen des Friedens

Die Glocke der Kapelle St. Martin läutete am kühlen Abend zu Aussendungsfeier des Friedenslichtes aus Bethlehem. Wenig später war in der wunderschönen Kapelle kein Sitzplatz mehr frei, selbst die kleine Galerie war voll besetzt. Vor über drei Wochen wurde an der Flamme der Geburtsgrotte Christi ein Licht entzündet.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.