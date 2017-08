Daisendorf Frank Lemke kehrt ins Rathaus zurück

Die Krankheitsvertretung des Daisendorfer Bürgermeisters endet am Montag. Sein Stellvertreter Siegfried Willibald atmet auf und freut sich über Frank Lemkes Genesung.

Die kommunalpolitisch interessierten Bürger waren etwas überrascht, als sie den Daisendorfer Sitzungssaal betraten, erwarteten sie doch Bürgermeister Frank Lemke als Sitzungsleiter. Doch Lemke fehlt seit vier Monaten krankheitsbedingt an der Spitze seiner Verwaltung und des Gemeinderats. Bürgermeister-Stellvertreter Siegfried Willibald hat in dieser Zeit die Amtsgeschäfte übernommen. Lemkes Rückkehr war eigentlich für Anfang September angekündigt.

Die aktuellen Gemeinderatssitzung eröffnete Willibald mit den Worten: "Wir freuen uns auf die Genesung unseres Bürgermeisters, der die Amtsgeschäfte am 19. September wieder übernimmt." Am kommenden Montag also wird der gewählte Bürgermeister wieder an seinem Schreibtisch sitzen. Arbeit wartet genug auf ihn, wie die Gemeinderatssitzung gezeigt hat.

Willibald leitete routiniert, wie seit der Mai-Sitzung, das Gremium. Wegen des Fehlens von Hauptamtsleiterin Martyna Hoffmann war er aber dann doch etwas alleine, als es an die Präsentation der Bauanträge ging. Doch Gemeinderat Thomas Ritsche unterstützte ihn tatkräftig am Computer.

Anfangs der Sitzung gab Willibald zwei Termine bekannt: Zum 1. Januar 2017 wurde eine neue Kindergärtnerin eingestellt. Und am 1. Oktober beginnen die Arbeiten an der Freizeitanlage beim Bolzplatz. Fußball begeisterte Eltern werden mit dem Schützenverein den Erdwall sanieren, weswegen der Bolzplatz für die Zeit der Arbeiten gesperrt ist. Die Bürgerinformationsveranstaltung zur Weiternutzung der Freizeitsportanlage, die für den September geplant war, wird nachgeholt. Die Verschiebung war der unabsehbar langen zusätzlichen Arbeitsbelastung des Bürgermeister-Stellvertreters geschuldet.

Günter Hampel brachte zur Bürgerfragestunde 67 Unterschriften mit. Er unterstrich, dass die Bürger am Gärtlesberg/Alpenblick sobald als möglich an die Breitbandversorgung angeschlossen werden möchten. Willibald konnte hierzu nur darauf verweisen, dass die Glasfaserversorgung läuft und die schnelle Internetversorgung eine Verzögerung durch den Einspruch eines privaten Versorgers erhielt. Gemeinderat Thomas Ritsche wies die Bürger auf Hubert Möhrle in Meersburg hin. Möhrle betreut die Breitbandversorgung im zuständigen Gemeindeverwaltungsverband. "Ansonsten kann ich Sie nur an Bürgermeister Lemke ab Montag verweisen, der ist in der Materie drin", so Willibald zu Hampel.

Nach Diskussionen und Zustimmung zu zwei Bauanträgen beschloss das Gremium einstimmig, die Förderung der Vereinsjugendarbeit von 4,09 auf 4,50 Euro pro Kopf anzuheben.

Mit den Worten "Gottseidank ist Bürgermeister Lemke am Montag wieder da" und seinem Dank für die Unterstützung durch den Gemeinderat, insbesondere den Gemeinderäte Birgit Schley und Thomas Ritsche, schloss Willibald die Sitzung.