Daisendorf Fan-Meile in Daisendorf

Fan-Meile in Daisendorf

Die Ortsstraße in Daisendorf hat eine eigene kleine Fan-Meile.

Die Familien Fuhs und Heitele haben zusammen insgesamt 17 Deutschlandfahnen und eine Girlande an ihren Häusern aufgehängt. Obendrein bemalten Jessica Heitele (14) und Michael Fuhs (13) drei Holzschilder mit der Aufschrift "EM-Zone 16 km/h" in Anspielung auf das Austragungsjahr. Auch am Dienstagabend sitzen die Familien wieder gemeinsam im schwarz-weißen Trikot vor dem Fernseher und fiebern dem Einzug ins Achtelfinale entgegen.