Daisendorf Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall am Daisendorfer Rewe-Markt

Offensichtlich übersah der Fahrer eines Kleintransporters bei schlechter Sicht im Regen den dunkel bekleideten Radfahrer, der laut Polizei wohl kein Licht hatte.

Tödlich verletzt wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 4. Februar, gegen 18.10 Uhr auf der Meersburger Straße in Daisendorf. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporters zur Unfallzeit die Meersburger Straße in Richtung Mühlhofen und beabsichtigte an der Einmündung Brühl, nach links auf den Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes abzubiegen. Hierbei habe er bei starkem Regen und schlechter Sicht vermutlich den entgegenkommenden Radfahrer übersehen.



Dieser sei dunkel gekleidet gewesen, berichtet die Polizei weiter, außerdem habe der Radfahrer den ersten Ermittlungen zufolge offenbar auch kein Licht an seinem Zweirad eingeschaltet gehabt. Der Radfahrer, welcher auch keinen Fahrradhelm getragen habe, kollidierte mit dem Kleintransporter und zog sich durch den Anprall sowie den anschließenden Sturz auf die Fahrbahn schwerste Kopfverletzungen zu, denen er noch am Unfallort erlag. Der 57-jährige Kraftfahrer sei augenscheinlich unverletzt geblieben. Radfahrer und der Fahrer des Kleintransporters stammen jeweils aus der Region Daisendorf und Meersburg, erklärte die Polizei auf Nachfrage. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8000 Euro.