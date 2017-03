Daisendorf Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen bei der Feuerwehr Daisendorf

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr stehen Wahlen und Auszeichnungen auf dem Programm.

Die Hauptversammlung der Feuerwehr Daisendorf fand im voll besetzten Feuerwehrhaus statt. Bürgermeister Frank Lemke führte durch die verschiedenen Programmpunkte der Tagesordnung. Schriftführer Felix Wagener berichtete über das vergangene Jahr und gab die exakten Daten der Daisendorfer Feuerwehr bekannt. "Der Gesamtmitgliederstand beträgt 59. Davon sind 42 Mitglieder in der aktiven Wehr, inklusive vier weiblichen Kameradinnen."

In geheimen Wahlen wurde der Kommandant Thomas Ritsche in seiner Funktion bestätigt. Er erhielt 32 von 33 Stimmen. Martin Glienke wurde als stellvertretender Kommandant und Christian Peukert als ein Mitglied des Feuerwehrausschusses gewählt. Stefan Pietrzik wurde als Kassierer bestimmt, da der bisherige Kassierer Michael Ritsche nach 15 Jahren von diesem Amt zurücktrat. In seiner Rede als wiedergewählter Kommandant fasste Thomas Ritsche die besondere Unterstützung des Bürgermeisters in Zahlen zusammen. Über eine Millionen Euro wurde für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt plus dem Löschfahrzeug LF 10 in den vergangenen acht Jahren seiner Amtszeit bewilligt.

In die Einsatzabteilung wurden Kristina Heitele aus der Jugendfeuerwehr und Vanessa Kreusch aufgenommen. Zur besonderen Freude des Bürgermeisters und des stellvertretenden Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Michael Fischer, die beide in ihren Ansprachen betonten, wie wichtig ihnen die Aus- und Weiterbildung sowie die Nachwuchsförderung ist. Gleich 14 Beförderungen konnte Frank Lemke verkünden: Fünf Feuerwehrmänner, vier Oberfeuerwehrmänner, drei Hauptfeuerwehrmänner, einen Oberlöschmeister und einen Hauptlöschmeister.

Neue kommen, Altgediente gehen. Ulrich Bernhard und Klaus Schramm wurden nach langjähriger Mitgliedschaft in die Altersabteilung verabschiedet. Mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber wurde der aus persönlichen Gründen zurückgetretene stellvertretende Kommandant Andreas Peukert für seine besonderen Leistungen ausgezeichnet. Besondere Beachtung fand die Kinderfeuerwehr. Kinder zwischen sechs und acht Jahren aus Daisendorf in Kooperation mit Meersburg "können so die Faszination von Technik und Kameradschaft kennenlernen", erläuterte Lemke. Wie wichtig der Einsatz der Feuerwehr ist, erklärte der stellvertretende Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Fischer: "Danke sagen möchte ich für einen 365 Tage/24 Stunden Vorortservice zum Wohl der Bürger."