Daisendorf "Dem Himmel sei Dank": Dreimal volles Haus für Bänklehocker

Die Laienspielgruppe Bänklehocker hat das Stück "Dem Himmel sei Dank" von Bernd Gombold gespielt. Für die gekonnte Umsetzung haben die Schauspieler große Anerkennung und viele Lacher erfahren.

Dreimal hintereinander volles Haus im Bürgersaal. Es hatte sich wohl früh herumgesprochen, wie lustig das Stück ist, das die Laienspielgruppe Bänklehocker heuer aufführt. "Dem Himmel sei Dank" mögen auch die Ensemblemitglieder beim Schlussvorhang gedacht haben. Das dankbare Publikum honorierte die kurzweilige und durchweg belustigende Aufführung. Lang anhaltender Applaus war der verdiente Lohn für eine furiose Leistung.

Der Schwank stammt aus der Feder von Bernd Gombold, seines Zeichens seit über einem Vierteljahrhundert Autor von Volkstheaterstücken. Die Bänklehocker haben ihre eigene Interpretation der Vorlage "Dem Himmel sei Dank" geschaffen. Im Daisendorfer Pfarrhaus drücken Pfarrer Alfons Teufel, mit wunderbarem Minenspiel dargestellt von Werner Felder, die Sorgen schwer. Das Kirchendach muss dringend saniert werden. Doch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Engel ist mehr mit ihrer Wiederwahl beschäftigt als mit dem Spenden sammeln, passend kühl gespielt von Wilma Pimpertz. Der gutmütige Pfarrer hat drei Einnahmequellen gefunden. Neben dem Schwarzgebrannten locken er und sein Messner Johannes Höll, verkörpert von Hubert Weber, mit nächtlichem Kartenspiel das Geld der Kirchenlämmer aus deren Taschen. Das Schlitzohr von Messner hat dabei mehrere Asse im Ärmel.

Als dritte Einnahmequelle vermietet Pfarrer Teufel die leeren Zimmer des Pfarrhauses. Der Auftakt zu einer Reihe von Verwechslungen. Immer mittendrin die resolute, aber herzensgute Pfarrhaushälterin Hermine Wedel, gespielt von Elke Weißhaar. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Als treue Seele will sie ihrem Pfarrer doch nur helfen, als der strenge Domkapitular Dr. Ignatius Jüngling, herrlich als Autorität mit menschlichen Schwächen gespielt von Hubert Weber, plötzlich in der Stube steht. Doch Hermine macht, zur Freude des Publikums, von Notlüge zu Notlüge alles schlimmer. Herzhafte Lacher gab es für Elvira Heinzelmann. Als Emma Höll, Frau vom Messner, weiß sie ihrem arbeitsscheuen Johannes Beine zu machen. Die Auftritte von Jens Amelung als devoter heiratswilliger Hans Meßmer sorgten ebenso für Schenkelklopfer. Am Ende bekommt er seine verklemmte Heidemarie Rosenfeld, trefflich gespielt von Stefanie Weißhaar. Auch ein zweites Paar findet sich nach Umwegen im Pfarrhaus. Siggi Bischoff, mit allen Wassern gewaschener Student, in Szene gesetzt von Christian Weiß-Lohrum, kann die Tante von Uschi, zurückhaltend gespielt von Manuela Heinzelmann, austricksen und seine Liebe erobern. Und zwischen allen hüpft Aerobic-Lehrerin Heidi Blum, aufgedreht dargestellt von Saskia Schambeck. Nicht nur das lustvolle Schauspiel belebt den Schwank. Auch dass die Laienschauspieler reden konnten, wie ihnen der Mund gewachsen war, machte das Stück symbadisch. Die teils versteckten Anspielungen gaben der Aufführung unter Regisseur Hubertus Weiß besonders viel Lokalkolorit. Souffleuse Elisabeth Sautter sei noch erwähnt, die mehr als einmal bei einem Aussetzer aushalf. Bürgermeister-Stellvertreter Siegfried Willibald dankte zur Premiere dem Ensemble.

Besetzung

Elke Weißhaar als Pfarrhaushälterin Hermine Wedel, Werner Felder als Pfarrer Alfons Teufel, Hubert Weber als Messner Johannes Höll, Elvira Heinzelmann als dessen Gattin Emma Höll, Wilma Pimpertz als Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Engel, Manuela Heinzelmann als deren Nichte Uschi Engel, Christian Weiß-Lohrum als Uschis Freund Siggi Bischoff, Bernd Meyer als Domkapitular Dr. Ignatius Jüngling, Saskia Schambeck als Aerobic-Lehrerin Heidi Blum, Jens Amelung als heiratswilliger Hans Meßmer, Stefanie Weißhaar als Handarbeitslehrerin Heidemarie Rosenfeld. Regie führte Hubertus Weiß.