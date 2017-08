Daisendorf Daisendorfer Pfarrer lässt das Martinshorn ertönen

Matthias Schneider segnet neues Löschfahrzeug Tag der offenen Tür mit kleiner Leistungsschau

Daisendorf – Vom strömenden Regen hat sich die Freiwillige Feuerwehr Daisendorf nicht beeindrucken lassen und feierte vor Kurzem zusammen mit ihren Gästen gut gelaunt die Weihe des neuen Löschfahrzeugs LF 10 und einen Tag der offenen Tür. "Wenn wir auch nicht im gleichen Löschzug sitzen, haben Pfarrer und Feuerwehrleute viele Gemeinsamkeiten", erklärte Stadtpfarrer Matthias Schneider. Beide seien in Dauerbereitschaft: Der Pfarrer fürs Seelenheil und die Feuerwehr für die Sicherheit der Menschen. Beide würden meist nur im Notfall wahrgenommen, wenn es fast zu spät sei. Sowohl die Feuerwehr wie auch die Pfarrer sagten von sich: "Wir machen Hausbesuche."

Pfarrer Schneider segnete das neue Löschfahrzeug und ließ es sich nicht nehmen, hinterm Steuer Platz zu nehmen, das Fahrzeug anzulassen und unter Anleitung von Kreisbrandmeister Hennig Nöh das Martinshorn zu betätigen. "Auch ein Pfarrer ist manchmal wie ein kleiner Junge und möchte im Feuerwehrauto sitzen", so der Geistliche.

"Die Mondlandung war ein kleiner Schritt für die Astronauten und ein großer Schritt für die Menschheit – die Anschaffung des neuen Fahrzeugs ist für Daisendorf ein großer Schritt und für die Menschheit ein kleiner Schritt", sagte der Kreisbrandmeister zuvor. Bei der Beschaffung des neuen Fahrzeugs seien die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Es hätte eine ganz andere Leistungsfähigkeit als das alte für den Grundschutz und die Aufgaben der Wehr. Es erfordere viel Arbeit und Ausbildung, um das Löschfahrzeug LF 10 zu übernehmen und im Einsatz zu nutzen.

Der hohe Anschaffungswert relativiere sich, wenn man berücksichtigt, dass – bei 20-jährigem Einsatz – sich die Kosten pro Einwohner von Daisendorf pro Tag auf 3 Cent belaufen – unabhängig vom Sicherheitsaspekt.

Der Vorsitzende des Feuerwehrverbands, Günther Laur, betonte die Schutzfunktion des neuen Fahrzeugs für Daisendorf und darüber hinaus und appellierte, sich aktiv in die Feuerwehr einzubringen. Der Daisendorfer Feuerwehrkommandant Thomas Ritsche erklärte: "Nach dem Feuerwehrbedarfsplan wäre die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs erst im Jahr 2018 erforderlich geworden." Nachdem jedoch das alte LF8 mit einem Maximalgewicht von 7,5 Tonnen deutlich überladen war, war das neue 12-Tonnen-Auto mit 1600 Litern Löschwasser und zahlreichen Zusatzausstattungen vorzeitig notwendig geworden.

Das Investitionsvolumen in Höhe von 308 000 Euro verteilt sich mit 227 000 Euro auf die Gemeinde Daisendorf und 81 000 Euro kommen vom Landratsamt und aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg.

Tag der offenen Tür

Die Weihe des neuen Löschfahrzeugs LF 10 mit zwölf Tonnen Maximalgewicht und 250 PS Motorleistung nahm die Feuerwehr Daisendorf zum Anlass für einen Tag der offenen Tür. Neben einer kleinen Leistungsschau wurde die technische Entwicklung der Wehr präsentiert. Begonnen hatte es, wie Brandmeister Helmut Menner und Löschmeister Andreas Menner erklärten, mit einem Anhänger, in dem alle Utensilien transportiert wurden. Ende der 1950er-Jahre wurde ein Tragkraftspritzenanhänger angeschafft, der von den Traktoren von Bernhard Waldvogel oder Theodor Ecker gezogen wurde, bevor ein Ford Transit in Dienst gestellt wurde. Der bot fünf Feuerwehrleuten Platz und hatte eine Leiter auf dem Dach. In den 1980er-Jahren wurde das Löschfahrzeug LF8 gekauft, inklusive Pumpen und Steckleitern. In ihm hatten neun Kameraden Platz, Atemschutzgeräte konnten in ihm angelegt werden. Und dann kam das jetzt außer Dienst beziehungsweise nach Salem verkaufte Löschfahrzeug LF8/6, bei dem erstmals 600 Liter Löschwasser mitgeführt werden konnten.