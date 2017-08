Daisendorf Daisendorfer Jungwinzer mit gutem Riecher

Mathias Bernhard, 32, ist bei Nachwuchs- und Weinwettbewerben sehr erfolgreich.

Es ist gerade mal acht Jahre her, dass Mathias Bernhard seinen ersten eigenen Wein ausbaute. Doch der Erfolg bei Prämierungen ließ nicht lange auf sich warten. Aktuell freut sich der 32-Jährige über sein gutes Abschneiden beim Wettbewerb "Bester Jungwinzer", den die Weinzeitschrift "Selection" 2016 zum zweiten Mal auslobte. Mit seinem Spätburgunder Rosé trocken errang er einen ersten Platz, mit seinem 2015er Weißburgunder einen zweiten. Insgesamt landete Bernhard, bei rund 100 Teilnehmern, unter den zwölf besten deutschen Weingütern.

Das sind nicht die einzigen Lorbeeren, mit denen er sich schmücken kann. So gewann sein 2015er Weißburgunder auch bei der AWC Vienna, dem größten Weinwettbewerb der Welt, eine Goldmedaille, und sein 2015er Grauburgunder heimste Silber ein. Stolz ist Bernhard aber auch darauf, dass bereits 2015 sein 2013er Fohrenberg beim Wettbewerb "Spätburgunder Rotwein" auf dem dritten Platz landete.

Diese steile Karriere ist umso bemerkenswerter, weil Bernhard keiner traditionellen Winzerfamilie entstammt. Sein Vater Ulrich, der bis dahin Milchviehhaltung betrieben hatte, baute Anfang der 1990er-Jahre die ersten Reben an. Den Wein ließ er aber von seinem Schwager Thomas Geiger ausbauen. Sohn Mathias, der kurz auch mal an eine Banklaufbahn dachte, entschied sich aber, Winzer zu werden. Noch während seines Studiums baute er im Jahr 2008 seinen ersten Jahrgang selbst aus. Mit seinem Onkel Thomas fachsimple er schon mal, sagt Mathias Bernhard. "Aber jeder hat seinen eigenen Weinstil." Seinen eigenen beschreibt er so: "sortentypisch, fruchtbetont." Sein Lieblingswein sei der Weißburgunder. Lachend fügt er hinzu: "Damit war ich bisher auch immer am erfolgreichsten."

Und was ist sein Geheimnis? Als Erstes nennt und lobt er die gute Ausbildung an der Hochschule Geisenheim, die den Studenten viele Möglichkeiten biete. So schrieb Bernhard seine Diplomarbeit in Wädenswil am Zürichsee über die "Aromenforschung im Rotwein". Dabei ging es etwa darum, welchen Einfluss der Ausbau aufs Aroma habe. Das A und O ist für Bernhard jedoch die Qualität im Weinberg, auf die er viel Wert lege, lieber "weniger Quantität." Im Keller verfeinere man lediglich, was man geerntet habe. Da die Teilnahme an Weinwettbewerben kostspielig ist, überlegt sich Bernhard ganz genau, wo er mitmacht. Bei der jüngsten AWC Vienna ging die Rechnung voll auf: Alle neun eingestellten Weine wurden prämiert, erzählt Bernhard. Auszeichnungen seien schon wichtig, vor allem auch, um einen Fuß in die hart umkämpfte Gastronomie zu bekommen. Doch auch hier konnte Bernhard schon überzeugen, so hat er etwa mit dem Meersburger Seehotel Off einen hochkarätigen Partner gewonnen.

Parallel zum Weingut betreibt Bernhard die Brennerei seiner Vorfahren weiter. Gerade steckt er mitten in der rund achtwöchigen Brennphase. Das frühe Obst wie Kirschen, Birnen und Mirabellen ist bereits destilliert, Äpfel, Quitten, Weinhefe und Trester stehen noch an. Dennoch nimmt sich Mathias Bernhard auch Zeit für andere Dinge, er ist Vize-Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf und er spielt Hockey beim HC Konstanz, gerade wurde sein Team Schweizer Meister bei den Senioren. Zu Letzteren zählt man ab 32 Jahren. Bald allerdings stehen alle Zeichen auf Junior: Mathias Bernhard und seine Frau erwarten im Februar ihr erstes Kind.

Zur Person

Mathias Bernhard, 32 Jahre alt, ist Diplom-Ingenieur für Weinbau und Oenologie. Von 2006 bis 2010 studierte er an der Hochschule Geisenheim. 2013 übernahm er den väterlichen Betrieb. Bernhard baut derzeit auf rund zwei Hektar Reben an, plant aber eine Erweiterung, zunächst auf drei Hektar. Die Hauptrebsorte ist Spätburgunder, gefolgt von Müller-Thurgau sowie Weiß- und Grauburgunder, alle mit der Lagebezeichnung "Meersburger Fohrenberg". Neben dem Weingut und der Brennerei kultiviert er auf rund 20 Hektar Ackerland Mais und Getreide. Außerdem betreibt Familie Bernhard sieben Ferienwohnungen. (flo)