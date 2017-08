Daisendorf Daisendorfer Gemeinderäte wollen Freizeitanlage saniert wissen

Eine Bürgerinformation zum Thema ist auf den Herbst terminiert.

Daisendorf – Die Sanierung der Freizeitanlage am Schützenhaus soll nach Wunsch des Gemeinderates endlich angegangen werden. Bürgermeisterstellvertreter Siegfried Willibald stellte die Anliegen im Gemeinderat vor. Dabei soll im ersten Schritt der Bolzplatz saniert werden. Die Torstangen seien schon morsch, die Netze teilweise zerrissen, der Ballfangzaun zum Feld hin müsste auch erneuert, und ein Ballfangzaun zum Volleyballfeld hin angeschafft werden.

Da die umliegenden Gräben zugewachsen wären, stünde das Spielfeld bei Regen unter Wasser. Auch müsste der Rasen neu ausgesät werden. Für die Sanierungsarbeiten sei jetzt auch ein guter Zeitpunkt, da der grüne Schutzwall vom angrenzenden Schützenhaus heuer ebenfalls saniert wird, und man die Arbeiten gemeinsam in einem Zug ausführen könnte.

Infotermin im September

Überschlagmäßig kam er auf 20¦000,00 Euro an Kosten, die für die Sanierung des Bolzplatzes auf die Gemeinde zukämen. Auf die Bürgerfrage, dass im Herbst letzten Jahres von 26¦000 Euro gesprochen wurde, fasste Gemeinderat Thomas Ritsche die Chronologie der Ereignisse zusammen. Der Gemeinderat hatte eine Ortsbesichtigung vorgenommen. Man habe sich auf eine Bürgerinformationsveranstaltung geeinigt, da der Gemeinderat keine Anlage an den Bedürfnissen der Bürger vorbei planen wolle. Die damals genannte Summe wäre nur für die zwei Infoveranstaltungen ausgegeben worden. Dies hätten die Gemeinderäte abgelehnt. "Das Ganze ist im Sande verlaufen", fügte Sitzungsleiter Willibald hinzu. Aber damit dieses Jahr was passiert, müsse man in den beiden kommenden Sitzungen eine Entscheidung fällen. Hauptamtsleiterin Martyna Hoffmann schlug vor, die Infoveranstaltung im September abzuhalten. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag.

Ein Mitglied der Boule-Gruppe schlug vor, dass wenn die Gemeinde vorab den Sand der Boule-Anlage erneuert, sie für die weitere Pflege des Boule-Platzes sorgen würden. Bürgermeisterstellvertreter Willibald signalisierte eine positive Entscheidung.