Daisendorf Daisendorfer Dorffest ohne Bürgermeister

Beim 20. Daisendorfer Dorffest herrschte gute Stimmung. Trotz fehlender Eröffnungsansprache durch Bürgermeister Frank Lemke.

Organisatorin Uschi Kraus war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Dorffests. "Es hat alles geklappt, nur die Eröffnungsansprache hat gefehlt", sagte sie. Für gewöhnlich eröffnet der Bürgermeister das Dorffest mit einer Rede. Doch Frank Lemke fehlte. Auch sein Stellvertreter Siegfried Willibald wusste nicht, ob der Schultes noch kommt oder nicht. "Mir hat keiner von der Verwaltung was gesagt", war sein Kommentar. Lemke sagte gestern auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass er krankheitsbedingt kurzfristig nicht hatte kommen können.

So eröffnete das 20. Daisendorfer Dorffest der Musikverein Daisendorf/Stetten unter der Leitung seines Dirigenten Michael Mensinger pünktlich um 17 Uhr. Das Fehlen des Bürgermeisters schadete der Laune der Besucher nicht. Auch der Wettergott verschonte diese von den angekündigten Regenschauern. Vorsorglich war der Festplatz vor dem Rathaus fast komplett mit Sonnenschirmen bestückt worden. Die waren bei der unerbittlichen Sonne auch nötig. Die Gäste ließen sich das Essen vom Grill des Schützenvereins schmecken. Die Mannschaft des Narrenvereins hinter der Getränketheke hatte ebenfalls alle Hände voll zu tun. Für die Kinder hatte die Jugendfeuerwehr Wasserspiele aufgebaut. Die Erwachsenen konnten sich am Schießstand des Schützenvereins beweisen. Die Pfadfinder des Stammes Sankt Martin hatten eine Waffel- und Cocktailbar aufgebaut. Während die einen Kinder hinter ihren Flohmarktdecken auf Kundschaft warteten, ließen sich andere ihre Gesichter fantasievoll bemalen. Die Kindergarten-Erzieherinnen sind für die Aktion zuständig. Georg Waibel hatte die Preise für die Tombola besorgt. Die 600 Lose für die 100 Preise waren in kürzester Zeit verkauft. Die Gewinner der Hauptpreise konnten sich über einen Reisegutschein freuen. Mit Blasmusik der Schimmelbühler Musikanten ging das Dorffest in die Abendstunden.