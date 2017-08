Daisendorfer Bürger feiern mit Gästen

Das Sommerfest in Daisendorf hat zahlreiche Besucher auf den Rathausplatz gelockt.

Mit dem Slogan „ Die Sonnenterrasse am Bodensee“ wirbt Daisendorf und für das Dorffest hatte es die Sonne wieder gut gemeint. Schon lange vor dem musikalischen Auftakt durch die Musikjugend von Siegfried Willibald waren die Plätze auf dem Rathausplatz mit Besuchern sehr gut belegt. Schattenplätze waren rar und so waren die vielen bereitgestellten Sonnenschirme als Sonnenschutz gefragt. In der Straße Am Fehrenberg hatten sich einige Anbieter für einen kleinen Flohmarkt eingefunden und manche Rarität wechselte günstig den Besitzer.

Mit einem abwechslungsreichen Programm unterhielten die Jungmusiker besonders ihre Fans im Publikum und anschließend spielten die Schimmelbühler Musikanten für die Besucher auf. Die Mitglieder des Narrenvereines und des Schützenvereines sorgten mit kühlen Getränken und Spezialitäten vom Grill für kulinarische Genüsse. Die Mitarbeiterinnen des Sonnenkinderhauses verwandelten manches Kindergesicht in eine Blume oder Tiermaske. Bei den Pfandfindern waren zahlreiche leckere Cocktails zu bekommen. Die Jugendfeuerwehr warb mit Spielen um Nachwuchs. Bürgermeister-Stellvertreter Siegfried Willibald begrüßte die Dorffest-Besucher und wünschte dem Fest einen harmonischen Verlauf.

Die Lose für die Tombola mit mehr als 100 Preisen, von Georg Waibel und Uschi Kraus organisiert, waren im Nu vergriffen. Einen neuen Schießstand-Wagen stellten die Mitglieder des Schützenvereines vor, bei dem Jung und Alt ihr Können mit dem Luftgewehr beweisen konnten. Echte Rosen, Wasserpistolen und Sonstiges gab es als Preise zu gewinnen. Musikalisch ging der Abend auf dem Rathausplatz mit dem Musikverein Daisendorf/Stetten unter Leitung von Michael Mensinger zu Ende.