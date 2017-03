vor 3 Stunden Mardiros Tavit Daisendorf Daisendorf sucht Ideen für Freizeitanlage

Wie kann die Freizeitanlage in Daisendorf attraktiver gestaltet werden? Bei einer Bürgerversammlung, an der alle Gemeinderäte teilnahmen, suchten etwa 30 Interessierte nach Ideen. Kritik wurde an der Verwaltung laut, weil die Gemeinderäte nicht über den Stand der Mängelbehebung an den Spielgeräten informiert werden.

