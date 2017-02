Daisendorf Daisendorf bleibt schuldenfrei

Haushalt 2017 wird nach zwei Streichrunden in Daisendorf aufgestellt. Das Notwendige hat dabei Vorrang vor dem Wünschenswerten.

Die Gemeinde ist mitten in ihren Haushaltsplanungen. Bei der aktuellen Gemeinderatssitzung wurden nun der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beraten. Der Personalhaushalt und die mittelfristige Investitionsplanung kommen bei der nächsten Sitzung am 21. März auf den Tisch. "Kommen wir zum Königsrecht des Gemeinderats", leitete Bürgermeister Frank Lemke die Haushaltsberatungen ein. Bei der Vorstellung des Haushalts 2017 wurde er von Heike Sonntag unterstützt. Eigentlich steckt die Leiterin der Finanzen im Gemeindeverwaltungsverband Meersburg als Bürgermeisterkandidatin mitten im Sipplinger Wahlkampf.

Bevor es zu den Beratungen des eigentlichen Haushaltsplans 2017 ging, wurden erst die Haushaltsreste aus dem Jahr 2016 in das aktuelle Jahr übertragen. Dies war notwendig geworden, weil die Maßnahmen zwar im Jahr 2016 angefangen wurden, aber ihre finanziellen Abschlüsse erst im 2017 erfolgen. Die größten Posten der Gesamtsumme von 563 000 Euro waren mit 160 000 Euro die Wasserleitung am Wattenberg, 91 000 Euro die Hochbehältersanierung, 80 000 Euro Sanierung des Rathauspodests, 193 000 Euro der Ausbau der Breitbandversorgung.

Das Haushaltsvolumen 2017 beträgt insgesamt 3,99 Millionen Euro, im Vergleich zu 2016 mit 4,16 Millionen Euro ein Minus von 173 546 Euro. Im Verwaltungshaushalt sind 3,39 Millionen Euro (2016: 3,31 Millionen Euro) und im Vermögenshaushalt 598 067 Euro (2016: 852 850 Euro) geplant. An Zuweisungen erhält die Gemeinde 1,75 Millionen Euro, wobei hier der größte Posten der Einkommenssteueranteil mit 1,08 Millionen ist. Abzüglich der Finanzausgleichumlage (443 885 Euro) und der Kreisumlage (616 533 Euro) bleiben für 2017 696 419 Euro übrig. Das sind 94 567 Euro weniger als 2016 und sogar 192 668 Euro weniger als 2015.

Um alle Vorhaben und Projekte finanzieren zu können wurde in zwei Runden der Rotstift angesetzt. Für die Amtseinführung des neuen Bürgermeisters, Frank Lemke wird im September nicht mehr kandidieren, wurden 6000 Euro eingeplant. "Der ganze Haushalt ist auf Kante genäht, aber realistisch", fasste Lemke die Einsparungen zusammen. In vielen Positionen hatte "das Notwendige vor dem Wünschenswerten Vorrang". So blieb von den veranschlagten 7000 Euro für die Unterhaltung der Rathausräume ganze 1000 Euro übrig. Auch die Feuerwehr muss ihren Obolus leisten, im Vermögenshaushalt wurden die Anschaffungen von ursprünglichen 18 000 auf 10 000 Euro gekürzt. So ziehen sich viele weitere Einsparungen durch den Plan. Die Teilsanierung der Freizeitanlage war mit 30 000 Euro geplant, wurde auf 5000 Euro gekürzt. Auf Vorschlag von Gemeinderat Siegfried Willibald wurde dieser Posten auf 20 000 Euro angehoben. "Seit 2015 versprechen wir, dass wir hier was machen. Wenn wir mit der Teilsanierung 2016 nicht angefangen hätten, wäre bis jetzt nichts passiert." Der Rat schloss sich seinen Vorschlag zum Weiterbau der Freizeitanlage an.

Die Haushaltszahlen

Zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts werden 48 867 Euro aus dem Vermögenshaushalt zugeführt. Ferner werden 470 067 Euro aus der Rücklage entnommen. Die wesentlichen Investitionen 2017 sind die Verbesserung der Breitbandversorgung (193 000 Euro), die Neuverlegung einer Wasserleitung "Am Wattenberg" (160 000 Euro), die Sanierung des Hochbehälters, die Sanierung des Rathauspodests (80 000 Euro), die Teilsanierung der Freizeitanlage (20 000 Euro), der Umbau des Probelokals des Musikvereins (260 000 Euro). Die letzte Investition wurde wegen des Ausbaus des Kindergartens (100 000 Euro) kurzfristig notwendig. Im Musikvereinsgebäude werden der Bewegungsraum und der Personalraum des Kinderhauses zwischenzeitlich untergebracht.

Die Stellenplanung und die Investitionsplanung werden im Gemeinderat am 21. März beraten.