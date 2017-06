Daisendorf Bürgermeisterwahl Daisendorf: Nachfolger für Frank Lemke gesucht

Der Gemeinderat legt den Termin für die Bürgermeisterwahl in Daisendorf fest. Am 24. September wählen die Daisendorfer ein neues Gemeindeoberhaupt.

Daisendorf (mt) Bürgermeister Frank Lemke hatte Anfang des Jahres bekundet, nach einer Amtsperiode nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Der Gemeinderat hat jetzt den Termin für die Bürgermeisterwahl festgelegt. Diese findet am 24. September parallel zur Bundestagswahl statt. Durch die gesetzlichen Vorgaben der Fristen ergibt sich der Fahrplan bis zur Bürgermeisterwahl.

Am Freitag, 9. Juni, erscheint eine verkürzte Ausschreibung mit dem Hinweis auf den vollständigen Text auf der Internetseite der Gemeinde in der Presse. Die Bewerbungsfrist läuft von Montag, 12. Juni, um 8.30 Uhr, bis Montag, 28. August, um 18 Uhr. Am selben Tag entscheidet der Gemeindewahlausschuss auch über die Zulassung der Bewerbungen.

Die öffentliche Bewerbervorstellung der Gemeinde ist auf Mittwoch, 13. September, terminiert. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, ist am 15. Oktober der zweite Wahlgang angesetzt. Dafür läuft die Bewerbungsfrist von 25. bis 27. September. Die Verpflichtung des neugewählten Bürgermeisters ist vorerst auf Dienstag, 14. November, festgelegt.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Bewerbungen wurden in der Ausschreibung übernommen. Für die Stelle in der 1600-Einwohner-Gemeinde wird ein hauptamtlicher Bürgermeister gesucht. Bewerben können sich alle Deutschen sowie EU-Bürger, die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen und ihre Bürgerrechte haben.

Die Bewerber für das Amt des Bürgermeisters müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.