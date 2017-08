Daisendorf Bürgermeister kritisiert Pflegeaktion der Gemeinderäte an Kapelle

Weil Gemeinderäte in Daisendorf eine Pflegeaktion an der Kapelle St. Martin starteten, ernteten sie deutliche Kritik von Bürgermeister Frank Lemke, auch im Mitteilungsblatt. Lemke kritisierte, die Aktion sei bei der Verwaltung oder bei ihm nicht angemeldet worden. Die Gemeinderäte hätten ihn und einen Bauhofmitarbeiter dadurch in Misskredit bringen wollen.

Daisendorf – Eine Pflegeaktion von Gemeinderäten an der St.-Martin-Kapelle in Daisendorf ist bei der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rahmen der Bürgerfragestunde wieder auf den Tisch gekommen. Bürgermeister Frank Lemke hatte kritisiert, dass diese Aktion nicht bei der Gemeinde angemeldet worden war. Die erste Frage in der Bürgerfragestunde kam von Marianne Felsche. Auch sie war von 1994 bis 2004 Mitglied des Gemeinderats und wollte wissen, was es mit der Erklärung von Bürgermeister Frank Lemke im Mitteilungsblatt vom 19. Mai auf sich hat. Die Erklärung ist überschrieben mit "Pflegeaktion durch Gemeinderäte an der Kapelle". Mit der Pflegeaktion hätten die Gemeinderäte eine "nicht tolerierbare Grenze überschritten". Denn der Gemeinderat sei das Kontrollorgan, nicht aber das ausführende Organ der Gemeinde, weshalb er für eine solche Aktion nicht zuständig sei. Deshalb haben sich "die Ausführenden sich übergriffig und rechtswidrig an und auf einem fremden Grundstück zu schaffen gemacht". Lemke ließ auch nicht gelten, dass die "ehrenamtliche Aktion zur Verschönerung der Gemeinde diente". Oder dass "der Zweck der Aktion vorrangig der positiven Unterstützung der Gemeinde gerichtet war". Denn im Vorfeld "sei weder der zuständige Bürgermeister informiert noch um Erlaubnis gebeten" worden. Diese und andere Aktionen in den vergangenen drei Jahren seien gegen Bürgermeister und einen Bauhofmitarbeiter gelaufen, mit dem Ziel, die betreffenden Personen in Misskredit zu bringen. Die Aktionen seien gescheitert, hätten aber Spuren in seiner Gesundheit hinterlassen.

"Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße ... vom Bürgermeister in Richtung Gemeinderat, sondern bedarf auch umgekehrt des Vertrauens ... in den Bürgermeister", schrieb Lemke weiter. Zuständigkeiten seien keine bürokratischen Formeln. Sie seien "elementarer Bestandteil der Demokratie und funktional unabdingbar". Mit "einer Information und Anfrage hätte die Aktion ihren Sinn ggf. erfüllen können". Aber sie sei "unter dem Deckmantel positiven Engagements auf Zwist, Zwietracht und Profilierung der Initiierenden ausgerichtet". Sein vorletzter Satz ist noch versöhnlich: "Ich bitte ... die Bedeutung dieser Angelegenheit nicht zu überhöhen." Aber der Text endet: "Bei künftigen Übergriffen sind rechtliche Konsequenzen unabdingbar."

Der Anfrage von Marianne Felsche beschied Bürgermeister-Stellvertreter Siegfried Willibald eine sehr knappe Antwort. Bürgermeister Lemke habe die Erklärung bei der letzten Sitzung abgegeben. Man habe sich darauf verständigt, vorerst nicht zu reagieren. Kurz darauf sei Lemke erkrankt und man konnte nicht mehr über die Sache reden. Felsche könne aber direkt mit ihm sprechen. Das Gemeinderatsgremium schloss sich dieser Auffassung an, nicht weiter zu diskutieren. Aufgrund der Erkrankung des Bürgermeisters leitete Willibald in Stellvertretung die Sitzung. Auch auf Anfragen des SÜKURIER war keine weitere Antwort zu bekommen. Frank Lemke ist krankgeschrieben und nicht erreichbar.

Bei der Sitzung am 10. Mai hatte Gemeinderat Thomas Ritsche beantragt, nach zwölfjähriger Tätigkeit in diesem Ehrenamt vorzeitig ausscheiden zu dürfen. Ritsche war einer der Adressaten von Frank Lemkes Erklärung. Er hatte in der Zwischenzeit diesen Antrag zurückgezogen. "Thomas Ritsches Antrag hatte nichts mit der Pflegeaktion zu tun", unterstrich Siegfried Willibald gegenüber SÜDKURIER.