Daisendorf Bürgermeister Frank Lemke hat für Daisendorf Bauen und Energie im Fokus

Bürgermeister Lemke zieht Bilanz und blickt auf 2017. Er sagt: Der Ausbau der Infrastruktur hat einen großen Stellenwert.

Seine lange Krankheit ist für ihn immer noch ein Thema. Beim Rückblick auf das alte Jahr steht sie immer wieder im Raum. Sieben Monate hatte er die Leitung der Gemeinde aus der Hand gegeben. Er musste sich komplett aus seiner Arbeit zurück ziehen, seine Ärzte hatten ihm keine Wahl gelassen. Bürgermeister Frank Lemke sitzt vollständig genesen, überaus gut gelaunt und zufrieden in seinem Amtszimmer und lässt das Jahr Revue passieren.

Sein erstes Anliegen ist es jenen Menschen zu danken, die ihn vertreten und Mehrarbeit auf sich genommen haben. Siegfried Willibald hat als sein Stellvertreter sehr viel Arbeit übernehmen müssen. Unterstützt wurde er von den Gemeinderäten Birgit Schley und Thomas Ritsche. Auch Hauptamtsleiterin Martyna Hoffmann hatte viele der verwaltungstechnischen Aufgaben des Bürgermeisters zusätzlich übernommen.

Der Infrastrukturausbau war Lemke ein wichtiges Thema. Der Breitbandausbau im Gemeindeverwaltungsverband Meersburg (GVV) hatte dabei Priorität. Nach dem Marktversagen im ländlichen Raum mussten die Gemeinden in die Bresche springen. Mit vielen Fördergeldern erreicht die Datenautobahn nun auch entlegenere Orte. „Dafür musste Daisendorf 300 000 Euro eigenes Geld investieren,“ rechnet Lemke vor. Ab dem Sommer können Daisendorfs Bürger mit schnellen 50 Mbit/s surfen, bisher sind es 3 bis 16 Mbit/s. Das Daisendorfer Netz ist Teil des interkommunalen Verbunds „komm.pakt.net“. Auf der Suche nach einem Betreiber, wird das Netz europaweit ausgeschrieben. Eine der Aufgaben im GVV für 2017.

Der GVV sei sehr wichtig für die kleine Gemeinde. Gemeinsam kann man die Aufgaben besser und effizienter bewältigen. Das gemeinsame Klärwerk gehört dazu. Und die Gemeindeverbindungsstraßen. Die Gemeinden im GVV haben sich die diese vorgenommen. „Die Straßen wurden etwas vernachlässigt, hier tat sich ein Investitionsstau auf“, fängt Lemke das Thema Geld an.

„Bei nur vier Millionen Euro Haushaltsvolumen kann man keine großen Projekte schultern, da muss man haushalten“, ist sein Credo. Die Gemeinde ist schuldenfrei. Aber als selbstständige Gemeinde muss ein gewisses Wachstum generiert werden. „Daseinsvorsorge“ ist für Lemke das Stichwort. Sollen die Kosten einmal nicht überhand nehmen, muss ein Investitionsstau vermieden werden. Der Breitbandausbau ist neu hinzu gekommen. Investiert wurde auch in die Teilsanierung des Wasserhochbehälters oder ins Abwassersystem. „Solche Investitionen für die Vorsorge müssen kontinuierlich fortgeführt werden, damit eine kleine Gemeinde mit ihren Mitteln zu Recht kommt“, verdeutlicht Lemke seine Investitionsstrategie.

Investieren wollte man auch in die Freizeitanlage am Schützenhaus. In den Haushalt wurde die Anlage nicht aufgenommen. Geplant war eine Bürgerbeteiligung. Über deren Größe und Kosten gab es aber unterschiedliche Meinungen zwischen Gemeinderat und Bürgermeister. Durch seine lange Krankheit verschob sich das Ganze weiter ins Jahr. Wenigstens der Bolzplatz wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung erneuert. Der Rest der Anlage bleibt ein Zukunftsprojekt.

Richtig stolz ist Lemke auf die Energiekonzeptgruppe. Viele Bürger Daisendorfs sind ehemalige Ingenieure. In ihrem Ruhestand wollten sie sich in der Gemeinde einbringen. Auf ihre Initiative hin, beschäftigt sich die Gemeinde mit erneuerbarer Energie und Energieautonomie. Themen wie Fotovoltaik, Solaranlagen und Erdwärme sind in der Gemeinde keine Fremdwörter. Die Gruppe berät Privathaushalte, wie sie auf erneuerbare Energie umrüsten können. Die jährliche Energiestatistik zeigt, dass der Gesamtanteil an erneuerbarer Energie von fünf Prozent in den letzten sechs Jahren auf zwölf Prozent mehr als verdoppelt wurde. Im Verhältnis zur Bevölkerung liegt man damit nach Frickingen im Kreis an zweiter Stelle. Das nächste Projekt steht schon vor der Tür. Im Bauhof wird ein Stromspeicher installiert, der in der Nacht die Straßenbeleuchtung speist. 100 000 Euro kostet das, wobei die Hälfte mit Fördergeldern bestritten wird.

Eines der wichtigsten Themen war für Lemke die Flüchtlingsbetreuung. „Wir haben keine eigenen Flächen, keine eigenen Wohnungen, wir standen mit dem Rücken an der Wand“, beschreibt er die Ausgangssituation. Einmal mehr hätte sich gezeigt, was für „tolle Menschen“ in der Gemeinde leben. Lemke ging Klinken putzen. In der sogenannten Anschlussunterbringung ist die Gemeinde für 25 Flüchtlinge verantwortlich. Sie leben allesamt in acht privat angemieteten Wohnungen. „25 Menschen sind 1,5 Prozent unserer Bürger, umgerechnet auf Deutschland wären das 2,5 Millionen“, rechnet Lemke vor. „Die 25 Menschen machen keine Probleme. Ihre Betreuung ist ehrenamtlich organisiert. “ Wieder strahlt Lemke wegen des bürgerschaftlichen Engagements in der Gemeinde, die Flüchtlingshelfer leisteten einen großen Beitrag. Stärkung des Ehrenamts war auch sein Thema am Ende das Jahres. Der Gemeinderat beschloss die neue Entschädigungssatzung für Ehrenamtliche, indem er die Sätze verdoppelte. Auch die Sätze für die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr wurden angehoben und auf eine breitere Basis gestellt.

Eine Erfolgsgeschichte ist der Gemeinde-Kindergarten, das Sonnen-Kinderhaus. Er wurde stetig ausgebaut, aktuell ist er 45 Stunden an fünf Tagen der Woche geöffnet. Die fachliche Qualität der Erzieherinnen steht außer Frage. Das Kinderhaus zählt zu den besten drei von 60 Kindergärten, die dem Katholischen Fachverband angeschlossen sind und wissenschaftlich begleitet und überprüft werden. So kommt es, dass Eltern, die keinen Jobdruck haben, ihre Kleinkinder hier unterbringen möchten. Die Gemeinde ist verpflichtet, neue Plätze für die Betreuung der unter Dreijährigen anzubieten. So hat die Planung, für den weiteren Ausbau das Gebäude des Musikvereins herzunehmen, Lemke einigen Unmut eingebracht. Die neue Kinderkrippe soll im September 2017 stehen, will man keinen Strafforderungen ausgesetzt sein. Nach sieben Jahren werden auch die Gebühren erhöht. Mit den Kindergartengebühren deckt man dann 15 statt wie bisher 11 Prozent der Kosten.

Im Gesamten eine Erfolgsbilanz eines Bürgermeisters, mit dem er sich erfolgreich zur Wiederwahl stellen könnte. Aber im Dezember hat Lemke bekannt gegeben, dass er nicht wieder antritt. Im November endet seine Amtszeit. „Ich kann mir nicht vorstellen, bis zum 68. Lebensjahr zu arbeiten“, gibt er zu.

Mit der Bundestagswahl 2017 wird also ein neuer Bürgermeister in Daisendorf gewählt. Junge, gut ausgebildete Menschen gäbe es genug. „Aber viele möchten die Verantwortung nicht. Vielen ist auch ihre Work-Life-Balance wichtig.“ Als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde sei man erster Sachbearbeiter und stehe immer im Dienst der Bürger. „Menschliche und soziale Aspekte in der Persönlichkeit sind da fast wichtiger als die fachlichen.“

Zeitleiste der wichtigen Ereignisse