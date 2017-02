Daisendorf Baustelle kann Daisendorfer Narrensturm nicht verhindern

Bürgermeister Frank Lemke gibt als Bauarbeiter den Schlüssel an Narrenpräsidentin Marion Kaja ab. Doch davor mussten die Narren sich Zutritt ins versperrte Rathaus schaffen.

Erst wurde der Narrensamen im Kindergarten vom Joch des Alltags befreit, danach marschierten die Narren zum Rathaus. Das sie nun das Sagen im Dorf haben, hatten sie schon mit ihrem Narrenbaum demonstriert. Der überragt das Rathaus um ein gutes Stück.

Die Sanierung des Rathauspodestes steht dieses Jahr an. Grund genug für Bürgermeister Frank Lemke, das Rathaus vorzeitig in eine Baustelle umzuwandeln und den Eingang zu sperren. Da hat er die Rechnung ohne seine Narren gemacht. Narrenpolizist Martin Menner hatte kein Pardon mit Lemke. Er verschaffte seinen Narren den Zugang ins Rathaus. Lemke blieb nichts anderes übrig, als sich der Übermacht zu ergeben und den Rathausschlüssel Kaja auszuhändigen. Da lässt Menner es sich nicht nehmen, seinem Schultes die Leviten zu lesen. Sogleich wird es lustig in der vollen Narrenburg.



Die Lumpenkapelle des Musikvereins Daisendorf/Stetten sorgte für die musikalische Stimmung. Das Saugatter für das Saugatter G'schnorr war auch schon aufgebaut. Als Bauarbeiter erzählt Lemke von einem Unfallbericht eines Dachdeckers, selbstredend eher ein Meersburger denn ein Daisendorfer. Kaja reimt das vergangene Narrenjahr. All die lustigen Geschehnisse, aber auch die Ärgernisse, kommen wieder auf den Tisch. Als Jupp und Sepp frotzeln sogleich Thomas Ritsche und Siegfried Willibald über die Daisendorfer Halbprominenz. Marianne Felsche reimte eine Ode auf das Örtchen Daisendorf. Waren in früheren Jahren Essen und Trinken frei, so hatte die Gemeinde zwei Tage zuvor einen Sparhaushalt beschlossen, dem auch die Narren zum Opfer fielen. Nur noch das Essen, Gulaschsuppe oder Saiten und ein Getränk wurden bezahlt. Das konnte die Narrenpräsidentin so nicht stehen lassen. Kaum hatte der Narrenverein das Sagen im Rathaus, wurden auch die Getränke freigestellt.