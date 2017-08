Daisendorf Bänklehocker spielen Gombold-Stück "Dem Himmel sei Dank"

Wirbel im Pfarrhaus steht im Mittelpunkt des Stücks "Dem Himmel sei Dank" von Bernd Gombold, das das Laientheater Bänklehocker in Daisendorf auf die Bühne bringt.

Mit neuen und doch bekannten Gesichtern in ihren Reihen will die Daisendorfer Laienspielgruppe Bänklehocker am Freitag und Samstag, 21. und 22. Oktober, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr für ein paar unterhaltsame Stunden sorgen. Der zwischenzeitlich zwölfte Schwank des Autors Bernd Gombold in drei Akten wurde wie gewohnt von der Gruppe wieder frei überarbeitet und die Rollen den Darstellern angepasst.

Mit nicht ganz alltäglichen Mitteln versucht der Gemeindepfarrer, in seiner Pfarrgemeinde das dringend benötigte Geld für die Renovierung der Kirche aufzutreiben. Zu seinem Team im Pfarrhaus gehören der arbeitsscheue, aber gesellige Mesner, dessen resolute Frau und die treue Haushälterin.

Für Wirbel sorgt die scheinheilige Pfarrgemeinderatsvorsitzende, die die nächste Wahl gewinnen und ihre Nichte ins Kloster stecken möchte. Dieser brummt sie ein Praktikum im Pfarrbüro auf. Unangenehmen Besuch bekommt der Pfarrer vom Domkapitular des bischöflichen Ordinariats, der die ungewöhnlichen Vorgänge in der Pfarrgemeinde untersuchen und wieder für Ordnung sorgen soll.

Aber auch Gegensätze gibt es in dem Dreiakter: ein Gast wird für den Domkapitular gehalten, ist jedoch der Freund der Nichte. Für zusätzliche Verwirrung auf der Bühne sorgen eine flotte Aerobic-Lehrerin, ein scheuer Heiratswilliger und eine verklemmte Handarbeitslehrerin.

Neben den „alten Hasen“ Werner Felder, Elvira Heinzelmann, Saskia Schambeck, Bernd Meyer, Wilma Pimpertz, Manuela Heinzelmann und Jens Amelung spielen in diesem Schwank als „Neue“ Hubert Weber, Elke Weißhaar, Christian Weiß-Lohrum und Stefanie Weißhaar mit. Noch sind Text und Abläufe nicht perfekt, die Rollenbücher in greifbarer Nähe und einzelne Szenen müssen noch optimiert werden. Doch die verbleibende Zeit wird hierfür intensiv genutzt. Als Souffleuse hilft Elisabeth Sauter noch außerhalb des Kastens bei den Textaussetzern und für die Regie sorgt Hubertus Weiß.

Die Besucher werden bei den Vorstellungen bewirtet.

Aufführungstermine:



Freitag und Samstag, 21. und 22. Oktober, um 20 Uhr

Am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr. Saalöffnung jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.



Der Eintritt kostet 7 Euro.



Karten unter der Telefon-Nummer 07532/1406 oder 0162/9039625 oder im Foyer des Daisendorfer Rathauses am Donnerstag, 6. Oktober, Freitag, 7. Oktober, Mittwoch, 12. Oktober, und Dienstag, 18. Oktober, ab 18.30 Uhr, außerdem an der Abendkasse.