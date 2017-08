Daisendorf 1000 Besucher feiern trotz Regen beim Daisendorfer Weinfest

Das Daisendorfer Weinfest wird von den Besuchern gut angenommen – auch wegen des ausgezeichneten Essensangebotes.

Kenner des Daisendorfer Weinfestes wissen, dass man pünktlich kommen muss, wenn man die Spezialitäten aus der Festküche ohne Wartezeit genießen möchte. Denn die Daisendorfer Feuerwehr bietet auf ihrem Weinfest nicht die übliche Steak-Grillwurst-Pommes-Küche wie bei anderen Volksfesten an. In Daisendorf stehen unter anderem Zanderfilet, Rinderzunge, Putenstreifen auf Salat, Schweinelende, Feuerwehrbrötle und Apfelküchle auf der Karte. Alle Speisen nur auf Bestellung, immer ganz frisch zubereitet.

Wenn man sich bei den Besuchern umhört, die kurz nach Ausschankbeginn aber noch weit vor dem musikalischen Auftakt kommen, dann ist ihre Motivation eindeutig. So auch beim Ehepaar Sonja und Franz Jäger aus Stetten. Trotz des eigenen Weinfestes am Wochenende in der Nachbargemeinde wird das Abendessen traditionell in Daisendorf eingenommen. "Wo gibt es heute noch eine zarte Rinderzunge?", fragt das Ehepaar, bevor es dann zum Feiern zurück nach Stetten geht.

Die komplette Feuerwehrtruppe ist das ganze Wochenende im Einsatz. Der Aufbau beginnt schon eine Woche zuvor mit der Einrichtung der Bernhard'schen Fruchthalle. Das ehemalige Getreidelager ist das große Plus des Festes, da man so unabhängig vom Wetter ist. Außerdem bietet die Halle eine stimmungsvolle Festatmosphäre. An den Festtagen merkt man die gut eingespielte Arbeitsteilung. Von der Jugendfeuerwehr, über die Aktiven und die Ehrenabteilung sind alle im Einsatz.

Aber Lob für die tolle Leistung wird sogleich weitergegeben an die Frauen der Feuerwehr. Sie hätten die Vorarbeit geleistet, alle Speisen vorbereitet und die Aktiven unterstützt, wo es nur geht. Während des Fests stehen sie in der Küche und an der Apfelküchle-Friteuse. Bei diesem Gemeinschaftsdenken ist es kein Wunder, dass keiner allein fotografiert werden wollte. Die Mannschaft ist der Star.

Diese Mannschaft bereitete dem Festvolk wieder ein kulinarisches und stimmungsvolles Wochenende. Wie immer am dritten Augustwochenende war am Freitag der Auftakt. Musikalisch eröffneten die "Schimmelbühler Musikanten" mit fetziger Blasmusik den Abend. Ihnen folgten Marcus Preusch und Ralph Ehinger als das Duo "Popcorn" mit stimmungsvoller Tanzmusik. Als ein Regenschauer über Daisendorf zog, wurden die Biertischgarnituren einfach in die Halle getragen, die Besucher rückten zusammen und die Stimmung stieg. Auch beim Regen am Samstag zahlte sich die Halle einmal mehr aus. Mit Böhmischer Musik von Holzless und Tanzklassikern von Otti fand das gelungene Fest seinen Ausklang.