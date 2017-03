Friedrichshafen Zwischen Leistungsdruck und Partystimmung: Was die Drogenkultur heute ausmacht

Die Drogenberatungsstelle und die Polizei reagieren mit Prävention auf die Veränderungen in der Drogenkultur. Am 27. März wird die Drogenberatungsstelle 30 Jahre alt.

Eine Pille, um fit zu sein in Schule, Uni oder Beruf, eine Pille, um zu entspannen, eine Pille, um zu feiern – viele Menschen nutzen Drogen, um den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden. "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, da hilft ein Suchtmittel vermeintlich, damit zurechtzukommen", sagt Jürgen Schuler, Leiter der Drogenberatungsstelle der Diakonie in Friedrichshafen.

"Und in der Freizeit sagen sie sich dann: Wenn ich etwas leiste, darf ich auch mal einen drauf machen. Das ist eine ganz andere Form des Konsums." Es sei gesellschaftlich anerkannt, auf Mittel zurückzugreifen, um die Befindlichkeit zu verbessern. "Man kann nicht verhindern, das Kids etwas probieren, das hat auch mit den Freundeskreisen zu tun. Aber man kann ihnen etwas mit auf den Weg geben. Sie müssen sich Infos holen können", ergänzt Sozialarbeiter Michael Moravec. Denn das Angebot an Drogen erweitert sich ständig: Zu den Labordrogen Ecstasy, Speed und Crystal kommen neuerdings sogenannte Legal Highs, die ihre Zusammensetzung schneller ändern, als die Gesetzgebung nachkommt. Neue Medien ziehen neue Süchte nach sich: Zur Glücksspielsucht kommt die Computerspielsucht. "Spielen ist in Jugendgruppen immer ein Thema", sagt Sozialarbeiterin Yvonne Tröster. Selbst der gesellschaftliche Suchtklassiker hat seit einigen Jahren ein neues Gesicht: Statt mühsam "vorzugühen" konsumieren vor allem Jugendliche Alkopops oder süße Mischgetränke. Da der Alkohol schneller ins Blut gelangt, tritt auch der erwünschte Effekt schneller ein.

Trotz aller Veränderungen auf dem Drogenmarkt: "Die am weitaus meisten konsumierte Substanz ist immer noch Alkohol und der verursacht auch die größten Schäden", sagt Moravec. Konstanten im Konsum beobachtet auch die Polizei. "Auf dem legalen sowie illegalen Drogenmarkt dominieren seit Jahren die 'Big Five': Alkohol, Cannabis, Kokain, Amphetamine sowie Ecstasy", sagt Fritz Bezikofer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Ihm macht der Cannabis-Konsum Sorgen. "Cannabis übt auch heute noch eine sehr hohe Anziehungskraft auf junge Menschen aus, nach dem Motto 'Kiffen ist in'", sagt er. Fast 70 Prozent der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hätten mit Cannabis zu tun. Auch die Fallzahlen bei Kokain oder Amphetaminen stiegen an. Synthetische Drogen erfüllen nach seinen Angaben mit unter fünf Prozent ein "Nischendasein", nähmen aber zu. "Die Gefahr für den Konsumenten besteht nun darin, dass er nicht weiß, wie potent der chemische Reinstoff oder der zu einem Endprodukt verarbeitete Stoff ist, was dazu führt, dass hier teilweise sehr hoch dosierte Produkte auf den Markt kommen, die zu schweren Gesundheitsgefahren führen können", warnt Bezikofer. Die Polizei reagiert auf die Veränderungen, fahndet zunehmend im Netz nach Anbietern und setzt auf Prävention. So hält sie regelmäßig Schulstunden, informiert auf Elternveranstaltungen, in Sozialen Netzwerken und mit eigenen Internetseiten.

Auch die Arbeit der Drogenberatungsstelle hat sich verändert. In der Beratung und Behandlung hat sich der akzeptierende Ansatz durchgesetzt: Die Berater suchen mit dem Klienten einen Weg aus der Abhängigkeit. "Wir geben die Hoffnung nie auf, dass jemand seine Sucht überwindet. Aber wir lassen ihn auch nicht fallen, wenn er einen Rückfall hat oder den Schirtt in die Abstinenz noch nicht schafft", sagt Schuler. Die Prävention läuft auf vielen Gleisen: "Wir gehen mehr raus, wir haben Kooperationen zum Beispiel mit dem Jugendhilfetreff Kontra, mit Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Krankenhäusern, mit Betrieben, Schulen und Selbsthilfegruppen", sagt Schuler. Zum 30-jährigen Geburtstag am 27. März macht sich die Beratungsstelle ein besonderes Geschenk: Die Internetseite "Pille-Palle" geht wieder ans Netz – auch sie sei ein wichtiges Werkzeug der Prävention.

Pille-Palle bald wieder online

Die Internetseite "Pille-Palle" geht am 27. März wieder ans Netz. Übersichtlich, nüchtern und in blau gehalten informiert die Seite umfassend über verschiedene Aspekte von Sucht. Sie beschreibt Wirkungen und Nebenwirkungen legaler und illegaler Substanzen, aber auch nicht-substanzgebundenes Suchtverhalten – Computerspiele oder Essstörungen zum Beispiel. Auch verwandte Fragen werden behandelt, wie Konsummuster, Langzeitschäden, HIV oder psychische Krankheiten. Auf der Seite gibt es Tipps, wie beim Drogennotfall zu reagieren ist und wer beim Verlust des Führerscheins Ansprechpartner ist.

Über ein Nachrichtenforum landen aktuelle Substanzwarnungen auf der Seite. "Pille-Palle" stellt Hilfen in der Region vor, von Drogenberatungen über Entgiftungsstellen und Therapieangebote bis zu Selbsthilfegruppen für Betroffene oder Angehörige. Nutzer der Seite können jederzeit mit den Betreibern Kontakt aufnehmen und sich beraten lassen. Ein Team von Ärzten, Juristen, Sozialarbeitern, Psychologen und Laborassistenten beabeitet die Anfragen. Es ist auch möglich, unbürokratisch Termine in der Drogenberatungsstelle zu vereinbaren. Auch ein Forum soll bald online sein, in dem sich die Nutzer der Seite austauschen können.

Anonym, vom Smartphone oder vom heimischen Rechner aus können sich Menschen hier orientieren, die von "klassischen" Beratungs- oder Präventionsangeboten nicht erreicht werden. Die Idee dahinter: ein niederschwelliges Angebot, das gerade jungen Leuten die Möglichkeit gibt, sich seriös und objektiv zu informieren. Denn nur wer aufgeklärt ist, kann eigenverantwortlich handeln und Widerstände entwickeln. Die Informationsflut im Internet im Bereich Sucht und Drogen ist riesig, von Seiten, die Partystimmung verbreiten oder sogenannte Legal Highs anbieten, bis zu solchen, die als Alternative zur Sucht nur die Abstinenz kennen. "Pille-Palle" ist ein Angebot der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete der Diakonie Friedrichshafen. Als die Seite 2001 zum ersten Mal erschien, war sie umstritten. Sie verharmlose illegale Drogen oder rufe sogar zum Konsum auf, lauteten die Vorwürfe. Erst nach langem Ringen mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Landratsamt und Stadtverwaltung ging sie an den Start. Bis zu 1500 Klicks und drei bis vier Anfragen pro Tag bewiesen schnell die Notwendigkeit und Akzeptanz des Angebots. Vor eineinhalb Jahren beschlossen die Mitarbeiter, die Seite www.pille-palle.net umfassend zu renovieren.