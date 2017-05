Bodenseekreis Zahl der Straftaten betrunkener Jugendlicher sinkt

Im Jugendhilfeausschuss des Kreistags Bodenseekreis ist die Jugendkriminalität Thema gewesen. Deutlich wurde, dass die Zahl von Delikten, durch betrunkene Jugendliche begangen, gesunken ist. Hingegen ist die Zahl der Rauschgiftdelikte besorgniserregend gestiegen. Ein Problem seien auch die Schulverweigerer.

Bodenseekreis – "Ich bleibe dabei: die Jugend ist besser als ihr Ruf", hat Kriminaloberrat Michael Schrimpf, Leiter des Referats Prävention, im Jugendhilfeausschuss des Kreistags erklärt. Die Zahl der Straftaten betrunkener Jugendlicher ist im Bodenseekreis gesunken. "Das ist auch deshalb so erfreulich, weil Alkohol ein Gewaltkatalysator ist. Daher kommen zum Beispiel Körperverletzungen vor den Diskotheken", machte Schrimpf klar. Laut Kriminalstatistik ging die Zahl der Fälle, bei denen der Tatverdächtige unter 21 Jahre und unter Alkoholeinfluss war, von 258 im Jahr 2012 auf 134 im vergangenen Jahr zurück.

Aber es gibt auch Problembereiche, vor allem hinsichtlich des Drogenkonsums: Gab es 2012 bei den unter 21-Jährigen noch 124 Rauschgiftdelikte nach dem Betäubungsmittelgesetz, waren es im vergangenen Jahr schon 234. "Vor allem bei Cannabis haben wir hier einen Anstieg festgestellt. Wir sehen die Situation kritisch und reagieren mit besonderen Ermittlungsgruppen. Wir versuchen, die Tendenz rückläufig zu bekommen", sagte Schrimpf.

Auch Sandra Leschik von der Jugendgerichtshilfe, die beim Jugendamt angesiedelt ist, bezeichnete die Zunahme der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz als "besorgniserregend". Im Bereich Friedrichshafen Mitte habe man beim Drogenkonsum aber eine Verschiebung festgestellt, die darauf hindeute, dass "verschiedene Quellen versiegen". Nichtsdestotrotz sei die Täterzahl der minderjährigen Konsumenten besorgniserregend hoch.

Eine gute Entwicklung sieht Michael Schrimpf im Bereich der Straßenkriminalität: Diese stieg zwar seit 2015 um einen Fall auf 105, aber in der Langzeitbilanz sehe es gut aus. 2012 hatte es 186 Delikte gegeben.

Die Rohheitsdelikte (Körperverletzung, Raub, Freiheitsberaubung) gehen bei den Jugendlichen langfristig gesehen zurück, nämlich von 275 im Jahr 2012 auf 185 in 2016. Im Vergleich zum Vorjahr (174) sind sie aber gestiegen, vor allem im Bereich Körperverletzung.

Auch zu den Herkunftsländern der Tatverdächtigen unter 21 Jahren machte Schrimpf Angaben: Die Zahl der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit sei von 894 im Jahr 2012 und 744 im Jahr 2015 auf 627 im vergangenen Jahr zurückgegangen. Bei den nicht deutschen Tatverdächtige stieg die Zahl: Sie begingen im Jahr 2012 203 Delikte, im vergangenen Jahr waren es 269. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Delikte bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen etwa gleich. "Einen gewissen Anstieg" sieht die Polizei bei Tatverdächtigen im Asylverfahren oder mit Flüchtlingsstatus: 5 waren es 2012, 111 im Jahr 2015 und 139 im vergangenen Jahr 2016. "Das darf man nicht wegdiskutieren, man muss aber auch sehen, dass die insgesamte Anzahl der Personen dieser Gruppe im Bodenseekreis sehr gestiegen ist", erklärte Schrimpf. "Nichtsdestotrotz sind 139 Delikte da. Ursachen sind oft, dass die Menschen gar nicht wissen, wie unsere Rechtsordnung ist und wie die Institutionen funktionieren." Obendrein habe auch die Situation, "zu viele Menschen auf einem Fleck", beispielsweise in Gemeinschaftsunterkünften, Auswirkungen.



Jugendkriminalität

Auszug aus der Kriminalstatistik für den Bodenseekreis:

die Mehrzahl der erfassten Jugendlichen begeht wenige und leichte Delikte

es gibt nur wenige Jugendliche, die viele oder schwere Delikte begehen

großes Dunkelfeld: Nur fünf bis zehn Prozent aller Straftaten Jugendlicher werden polizeilich registriert

Schulverweigerung "ein Hilferuf"

Ein großes Problem im Bodenseekreis seien Schulabbrüche oder Schulverweigerer, sagte Sandra Leschik vom Jugendamt vor dem Jugendhilfeausschuss. "Und da droht natürlich das Abrutschen in die Kriminalität."

FWV-Kreisrätin Dagmar Hoehne, die Kinder- und Jugendpsychologin ist, wünschte sich eine engere Zusammenarbeit der Verantwortlichen: Schulverweigerung habe sehr viele Aspekte. "Das fängt schon früh an und da gibt sehr unterschiedliche Hintergründe." Um hier Abhilfe zu schaffen, sei "das Konstrukt Schule ganz stark gefordert. Ich wundere mich als Arzt manchmal schon, dass es möglich ist, dass ein Jugendlicher zu mir kommt, der es schaffte, vorher ein halbes Jahr nicht zur Schule zu gehen. Und erst dann landet er bei mir." Da frage sie sich, ob es im Bodenseekreis ausreichende Programme gebe, kritisierte die Kreisrätin.

Sandra Leschik erklärte, dass das Problem auch in der Jugendgerichtshilfe aufschlage: "Wir beobachten das auch, dass Jugendliche nach einem halben Jahr Schulverweigerung erstmals zu uns kommen. Dann ist es zu spät." Nun gehe es darum zu identifizieren, wo das Problem liege, und mit den Trägern und dem Schulamt ins Gespräch zu gehen.

Dagmar Hoehne regte generell eine engere Zusammenarbeit an: "Intensivtäter haben oft einen langen Vorlauf, bis sie da hinkommen, und da sind viele Jugendhilfeeinrichtungen beteiligt. Die kosten uns einen Haufen Geld und die verschiedenen Bereiche sind sich nicht immer einig, welche Hilfe zu welchem Zeitpunkt angebracht wäre." Sie wünsche sich, "dass wir es schaffen, dass man sich in den verschiedenen Bereichen mehr auf der fachlichen Ebene abspricht." Eile sei geboten: "Die Jugendlichen werden älter, und je älter sie werden, desto wenige erreichbar sind sie."

Landrat Lothar Wölfle meinte, das gebe ihm zu denken. Er hatte einen Vorschlag bei der Hand: "Wir haben im Bereich Behindertenhilfe schon lange Fallkonferenzen, bei denen die unterschiedlichen Träger an einen Tisch geholt werden, um die besten Hilfemöglichkeiten für den Betroffenen zu beraten. Vielleicht könnte das auch ein Mittel sein, um die verschiedenen Träger der Jugendhilfe an einen Tisch zu bringen", regte der Landrat an.

Zum Thema Schulverweigerung sagte er: "Wir als Bodenseekreis sollten das bei unseren Schulen thematisieren, aber auch in Kooperation mit dem Schulamt." Und: "Stellen wir uns mal vor, was passiert, wenn eine junge Frau oder ein junger Mann ein halbes Jahr nicht zur Schule geht. Da muss man ja auf dumme Gedanken kommen." Schulverweigerung sei "ein Stück weit ein Hilferuf, und den sollte man auch hören."

Auch Norbert Zeller (SPD) meldete sich zu Wort – mit einem ganz klaren Signal an die Schulen. Er bezeichnete es als "Unding", wenn Schüler ein halbes Jahr nicht zur Schule gehen. Das dürfe eine Schulleitung nicht durchgehen lassen, das Problem müsse dringend angegangen werden.