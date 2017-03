Bodenseekreis Wohnungsmarkt im Bodenseekreis nach wie vor angespannt

Günstiger Wohnraum und Bodenseekreis: Das sind zwei Begriffe, die einander auszuschließen scheinen. In der Tat sind die Mieten wieder gestiegen, was bedeutet, dass die Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft von Leistungsberechtigten, also die Zuschüsse für Sozialhilfeempfänger und Arbeitssuchende, angepasst werden müssen. Grundlage bildet ein aktualisierter Mietspiegel.

Dem aktualisierten Mietspiegel hat der Sozialausschuss des Kreistags in seiner Sitzung zugestimmt. Referentin Maria Gérard erläuterte: "Die Lage am Wohnungsmarkt im Bodenseekreis ist weiterhin sehr angespannt. Die guten wirtschaftlichen Bedingungen sowie die attraktive Lage am See sind ausschlaggebend dafür, dass Wohnraum weiterhin sehr begehrt ist." Hinzu komme die verstärkte Nachfrage durch anerkannte Flüchtlinge, die aus den Gemeinschaftsunterkünften auf den Wohnungsmarkt drängten. "Die hohe Wohnungsmarktnachfrage und die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum führen regelmäßig dazu, dass die Wohnungsanbieter ihren Mieterhöhungsspielraum komplett ausnutzen und ihre Mietforderung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen den Mietpreisspiegeln anpassen."

Das Bundessozialgericht fordere, dass der Rechtsbegriff der angemessenen Unterkunftskosten durch realitätsgerechte Berechnungen sachlich differenziert begründet wird. Dem habe der Kreis durch ein entsprechendes Konzept schon im Juni 2015 Rechnung getragen. Aufgrund der Kostensteigerungen müsse dieses aber regelmäßig fortgeschrieben werden – ebenso wie die Mietspiegel, die dem Konzept zugrunde liegen. "Das EMA-Institut für empirische Marktanalysen aus Sinzing wurde mit der Erstellung qualifizierter Mietpreisspiegel für den gesamten Bodenseekreis unter Beteiligung betraut." Bis auf die Gemeinden Daisendorf, Heiligenberg und Sipplingen haben sich alle 23 Städte und Gemeinden an der Erhebung beteiligt. Die damit einhergehende Anpassung der Angemessenheitsgrenzen für die Zuschüsse an Sozialhilfeempfänger und Arbeitssuchende wird vermutlich Mehrkosten von 110 000 Euro jährlich verursachen.

Der Bund trägt hiervon aber 45 Prozent, sodass im Bodenseekreis mit Mehrkosten in Höhe von rund 56 650 Euro gerechnet werden muss. "Insgesamt kann es sich hierbei nur um eine Schätzung handeln, da nicht vorhersehbar ist, in welcher Weise die Vermieter auf die neuen Angemessenheitsgrenzen reagieren werden", sagte Maria Gérard.

Landrat Lothar Wölfle betonte, wie wichtig die Mietspiegel seien, die es seit 2015 in den meisten Kommunen des Bodenseekreises gibt: Beim ersten Mal im Jahr 2015 sei es "eine schwierige Geburt" gewesen, die Städte und Gemeinden zur Teilnahme zu bewegen. Umso mehr freue er sich, dass dieses Mal die meisten Städte und Gemeinden teilnehmen. Damit trage man dem mehr als angespannten Wohnungsmarkt Rechnung und auch für den Kreis selbst sei das Thema aufgrund der eingesetzten Kreismittel für die Zuschüsse enorm wichtig.

"Ein bisschen sprachlos"

Sozialausschussmitglied Dagmar Hoehne (FWV) zeigte sich erschrocken über die hohen Steigerungen in Markdorf und Bermatingen um rund 15 Prozent. "Ich bin ein bisschen sprachlos, sollen wir davon ausgehen, dass das so weitergeht?", wollte sie wissen. Wölfle prognostizierte: "Wenn wir es nicht schaffen, sehr zügig weiteren Wohnraum zu schaffen, wird sich das fortsetzen." Das sei aber nicht nur ein Problem des Sozialhaushalts: Auch Firmenchefs höre er diesbezüglich klagen. Wenn sie Fachkräfte anwerben wollen, bekämen diese "ganz schnell ein Problem, wenn sie sehen, wie hoch die Lebenshaltungskosten im Bodenseekreis sind. Deshalb kann man nur an jede Gemeinde dringen appellieren, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen."

Der Bodenseekreis trage seinen Teil dazu bei, da die Unterkünfte für Flüchtlinge, die der Kreis baut, später im Bereich des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden könnten. Der Erste Landesbeamte Joachim Kruschwitz wies vor dem Sozialausschuss auf den starken Zuzug im Kreis hin: "Der Bodenseekreis wächst um rund 1000 Einwohner pro Jahr", hinzu kämen die Flüchtlinge. "Und dieses Wachstum hat natürlich einen angespanntem Wohnungsmarkt zur Folge."

Mietobergrenzen im Bodenseekreis