Friedrichshafen Wölfle zu Bodenseegürtelbahn: "Tun wir nicht so, als hätten wir die Katze schon im Sack"

Der Kreistag hat sich erneut mit der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn befasst. Ein Antrag der SPD sorgte dabei für Diskussionen.

Bodenseekreis – "Wir sollten vor der Elektrifizierung prüfen, welche Maßnahmen geeignet sind, um den Betrieb zu optimieren", sagte Norbert Zeller (SPD) im Kreistag. Es ging um das "Weitere Vorgehen Bodenseegürtelbahn", wie der Tagesordnungspunkt sich nannte und beschlossen wurde zum Beispiel, dass der Kreistag großen Wert darauf legt, dass bei der Planung der Bodenseegürtelbahn der Bau eines zweiten Gleises über möglichst lange Strecken dauerhaft gesichert wird.

Vor der Sitzung hatte die SPD aber noch einen Ergänzungsantrag gestellt. Einer der Punkte war, "dass wir uns überlegen, was die Elektrifizierung für den Kreishaushalt bedeutet", sagte Norbert Zeller. Landrat Lothar Wölfle betonte, dass das ohnehin selbstverständlich sei. Die Forderung des Kreistags nach der sofortigen Verbesserung der Infrastruktur der Bodenseegürtelbahn wollte die SPD noch um die Formulierung "und dabei insbesondere eine Verbesserung des Haltepunkts Überlingen-Mitte zu prüfen" ergänzt wissen. Dem stimmte das Gremium zu.

Anderen Punkten im Ergänzungsantrag standen die Kreisräte skeptischer gegenüber. Abgelehnt wurde zum Beispiel der Antrag, der Landkreis solle abklären, "mit welchen Maßnahmen der Betrieb auf der Bodenseegürtelbahn bereits vor der Elektrifizierung und der Eröffnung neuer Haltepunkte zuverlässiger gestaltet und der Fahrplan stabil eingehalten werden kann und mit welchen Investitionskosten dies verbunden wäre". Abgelehnt wurde auch die Prüfung zum Einsatz von Doppelstock-Zügen "anstelle der störanfälligen Neigezüge und Triebwagen".

Lothar Wölfle sagte: "Wir müssen uns mal die Frage stellen, wo wir Schwerpunkte unserer Arbeit setzen." Er schlug vor, sich "auf das zu konzentrieren, was realistisch und greifbar ist. Ich fürchte, wir fangen an, uns zu verzetteln. Außer dem Spatz in der Hand noch die Taube auf dem Dach – da sind die Kapazitäten zu begrenzt, das schaffen wir als Landratsamt nicht mehr. So wünschenswert das wäre, lassen Sie uns darauf konzentrieren, was machbar ist und nicht das, was in weiter Ferne ist, prüfen." Dieter Hornung (CDU) konnte "das nur unterstreichen. Wir müssen auch mal auf das Rücksicht nehmen, was die Verwaltung leisten kann und nicht alles haben wollen." Er sei "verwundert über den Antrag", denn "wir haben zuvor sehr ausführlich diskutiert und es war eine ausdrückliche Zustimmung".

Helmut Faden (Grüne) verteidigte Zeller: "Gleichwohl denke ich, dass zwei Aspekte nicht ein übermäßiges Aufsatteln, sondern überschaubar sind." Den Bahnsteig Überlingen Mitte zu verlängern, ohne in den Tunnel einzugreifen, sei "nicht der riesen finanzielle Aufwand, aber er hätte enorme postitive Folgen", schließlich könnten dann mehr Fahrgäste transportiert werden. Auch den Punkt mit der Neigezugtechnik fand er sinvoll: "Die großen Probleme der Bodenseegürtelbahn liegen an der Neigezugtechnik, das ist veraltet und sehr störanfällig, dieses Problem sollten wir nicht noch Jahre vor uns herschieben."

Zuschüsse

Lothar Wölfle wies darauf hin, dass die Umsetzung des Konzepts keineswegs gesichert sei: "Wir haben nur eine Chance zur Verwirklichung, wenn es uns gelingt in das Bundes-GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) für ÖPNV aufgenommen zu werden." Und darin stehe, dass Mittel des Bundes Ballungsräumen vorbehalten sind. "Wir kommen aus einem Verdichtungsram und fahren in einen Verdichtungsraum und sind nur kurze Zeit außerhalb. Das ist die Krücke, mit der wir versuchen, den Bund zu überzeugen." Gelingt das, bekäme der Kreis Zuschüsse in Höhe von 60 Prozent: "Wenn wir die nicht kriegen – das Land hat signalisiert, dass nicht viel passieren wird und dass wir in der Region 40 Millionen schultern, das glaube ich nicht. Die Hürden sind extrem hoch. Tun wir nicht so, als hätten wir die Katze schon im Sack."