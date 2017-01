Bodenseekreis Winterzauber hoch über dem Bodensee

Nebel in den Niederungen, Sonne auf den Höhen. Dicker Raureif auf Sträuchern und Bäumen. Erste Schneeflocken fallen in der Region.

Nebel am Bodensee, auf den Höhen scheint die Sonne: Wer am Neujahrstag dem Grau in den Niederungen entkommen wollte, musste weg vom Bodensee. Schon in Heiligenberg strahlte mittags die Sonne am wolkenlosen Himmel. Man hatte fast den Eindruck, es hätte geschneit, aber es war dicker Raureif, der aus den Bäumen und Sträuchern einen Winter-Zauberwald machte. Ein Windhauch oder eine leichte Berührung reichte aus, um es schneien zu lassen.

Bis ins Flachland fallen in den ersten Tagen des neuen Jahres die ersten Schneeflocken. Auch am Bodensee breiteten sich gestern Nachmittag Schneefälle aus. In den kommenden Tagen soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) immer wieder schneien.

Leserreporter

Sonne in den Höhenlagen, Nebelschwaden am Bodensee oder sogar schon erste Schneeflocken? Sie haben auch besondere Aufnahmen in der Bodenseeregion gemacht? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder an leserreporter@suedkurier.de