Lindau/Bodenseekreis Wiedersehen am Bodensee: ZDF-Zweiteiler am Montag und Mittwoch zu sehen

Wiedersehen am Bodensee: ZDF-Zweiteiler am Montag und Mittwoch zu sehen

Der ZDF-Zweiteiler, der unter anderem in Lindau und im Deggenhausertal gedreht wurde, wird am Montag und Mittwoch, 30. Januar und 1. Februar, im Fernsehen ausgestrahlt.

Es ist eine so ganz andere Sicht eines Kriegsschicksals, das die preisgekrönte Autorin Ursula Krechel in ihrem Roman „Landgericht“ beschrieben hat und das am Montag und am Mittwoch als ZDF-Zweiteiler unter dem Titel „Landgericht – Geschichte einer Familie“ zu sehen sein wird. Gedreht wurde der Film, der im zweiten Teil in Lindau und in Backnang spielt, an Originalschauplätzen und auf einem Bauernhof im Deggenhausertal. Mit dabei waren auch etliche Komparsen aus der Region.

„Die Dreharbeiten haben mir viel Spaß gemacht und ich konnte dann sogar noch in einem anderen Film mitmachen. Ich bin jetzt schon gespannt, wie viel von den aufwendigen Dreharbeiten hier vor Ort in Lindau noch zu sehen sein wird“, erzählt der Lindauer Andi Reich. Er und viele andere Lindauer und Komparsen aus der Region warten jetzt schon ganz gespannt auf die Ausstrahlung des historischen Zweiteilers, dessen zweiter Teil großteils in Lindau und im Deggenhausertal gedreht wurde.

Groß ist die Enttäuschung aber bei einigen der Kinder, die nicht nur aus Lindau und der näheren Umgebung, sondern teilweise aus ganz Deutschland zu den Dreharbeiten im vergangenen März an den See gekommen waren. Einen ganzen Tag lang wurde am Lindauer Segelhafen eine Szene mit viel Aufwand gedreht, die eigentlich an der Themse spielen sollte. Doch, wer den Film sieht, dem ist schnell klar, die heitere Szene, die die Kinder beim Spielen am Wasser zeigen sollte, hätte nicht mehr ins Gesamtkonzept gepasst. Gerade das Schicksal der Kinder wird zu Recht in ausgesprochen düstern Farben und in packenden Szenen geschildert.

Trotzdem erinnern sich die Kinder und Jugendlichen gerne an die ausgesprochen spannenden Dreharbeiten. „Ich war erstaunt, wie lange es dauern kann, bis eine Szene dann endgültig im Kasten ist“, erinnert sich der 16-jährige Laurids aus Lindau. Interessant fand er es auch, mit Regisseur Matthias Glasner und den Kinderhauptdarstellern einen Tag lang arbeiten zu können.

Groß raus kommt in dem ZDF-Zweiteiler der Lindauer Bahnhof, den Reisende, die täglich dort ankommen, als sehr in die Jahre gekommen empfinden, doch für einen Film, der im Jahr 1948 spielt, ist er die ideale Kulisse. Hier auf dem Lindauer Bahnhof sieht Claire Kornitzer ihren Mann Richard nach fast zehn Jahren das erste Mal wieder. Sie holt ihn ab, bummelt mir ihm über die Lindauer Insel und Richard Kornitzer, der die Kriegsjahre im Exil in Kuba verbracht hat, stellt erstaunt fest: “Ich habe von vielen zerbombten Städten gehört!“ Seine Frau, die die Kriegsjahre als Arbeiterin auf einem Hof in Backnang verbracht hat, erklärt ihm, dass die Gegend hier verschont geblieben sei.

Weitere Schauplätze in der Region sind auf der Insel zwei historische Gasthöfe und ein Bauernhof im Deggenhausertal, auf dem Claire Kronitzer während der Kriegsjahre lebte und arbeitete. Die optischen Gegensätze könnten kontroverser kaum sein, gezeigt wird der Hof im Deggenhausertal im Frühjahr, mit blühenden Obstbäumen, während die Kinder noch in England bei einer Pflegefamilie ebenfalls auf einem Bauernhof sind, nach Jahren in einem düsteren Waisenhaus.

Sehenswert ist der historische Zweiteiler nicht nur wegen des Bezugs zur Region, sondern gerade wegen der ausgesprochen emphatischen Schilderung dieser packenden Familiengeschichte mit zwei herausragenden Hauptdarstellern, als Claire und Richard Kornitzer. Aber auch gerade die Leistung der Kinder, die Selma und Georg darstellen, von der Fünfjährigen bis zum fast erwachsenen Teenager, ist eine große schauspielerische Leistung.

Das ZDF strahlt den Zweiteiler „Landgericht – Geschichte einer Familie“ am Montag, 30. Januar, und Mittwoch, 1. Februar, jeweils um 20.15 Uhr aus. Im Anschluss an den ersten Teil zeigt das ZDF am Montag, 30. Januar, 21.50 Uhr, „Landgericht – Die Dokumentation“. Der Film widmet sich der realen Vorlage für die Geschichte, dem Schicksal von Robert und Luise Michaelis. Die Dokumentation rekonstruiert dieses bewegende deutsch-jüdische Schicksal.

Inhalt

Die Verfilmung erzählt die Geschichte einer jüdisch-christlichen Familie, die Verfolgung und Exil in der Nazizeit überlebt und nach Kriegsende versucht, ihr Leben in Westdeutschland wieder aufzubauen. Film und Roman basieren auf wahren Begebenheiten. Wegen der zunehmenden Verfolgung durch die Nazis zerbricht 1938 die Familie Kornitzer: Um sie in Sicherheit zu bringen, schicken die Eltern ihre Kinder Georg und Selma, acht- und fünfjährig, mit dem jüdischen Kindertransport nach England. Der jüdische Richter Richard Kornitzer (Ronald Zehrfeld) flieht nach Kuba, seine nicht jüdische Frau Claire (Johanna Wokalek) erhält jedoch kein Visum. Sie bleibt allein zurück. Weil sie die Scheidung von ihrem Mann verweigert, muss Claire mittellos Berlin in Richtung Süddeutschland verlassen. Fast zehn Jahre später soll die Familie wieder zusammenfinden. (hog)