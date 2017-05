Bodenseekreis Werkstatt der Deutschen Bahn: Hier werden Züge repariert und gewartet

In der Werkstatt der Deutschen Bahn in Ulm werden auch die Züge, die im Bodenseekreis unterwegs sind, repariert und gewartet. Ein Blick hinter die Kulissen.

Bodenseekreis – Der Zoch kütt (Der Zug kommt) – oder auch nicht. Gerade in den vergangenen Monaten, etwa mit Schnee im April, standen viele Pendler und Reisende diesem Problem gegenüber. Von der konstanten Kritik an der Bodenseegürtelbahn ganz zu schweigen. Und auch wenn im Sommer die Züge wieder pünktlich sind, kann die Fahrt zur Arbeit oder in den Urlaub zu einer schweißtreibenden Aktion werden. Klimaanlagen sei Dank. Aber woran liegt es, dass die Bahn mit Problemen zu kämpfen hat?

Wenn auch überspitzt, ist dieser Spruch gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt: Die Bahn hat nur vier Probleme. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Schwierige Witterungsverhältnisse können Zügen je nach Jahreszeit immens zusetzen. Für diese Probleme und viele mehr ist die Werkstatt der Deutschen Bahn in Ulm zuständig. Dort werden auch die Züge, die im Bodenseekreis unterwegs sind, repariert und gewartet.

Im Winter sorgen Schnee und Frost für schlechte Sicht, technische Störungen und vor allem vereiste Gleise. Kein Autofahrer würde auf die Idee kommen, im Winter auf einer zugefrorenen Straße die gleiche Geschwindigkeit an den Tag zu legen, wie im Sommer. Bei der Deutschen Bahn wird Pünktlichkeit trotzdem das ganze Jahr über erwartet. Zu Recht kann man sagen. Schließlich ist die Deutsche Bahn AG ein Serviceunternehmen. Und wenn der Service nicht oder zu spät geliefert wird, hat man ein Recht, sich darüber zu beschweren.

„Unser Ziel ist es, dass uns niemand bemerkt. Ein Reisender sollte sich gar keine Gedanken über uns machen müssen“, sagt Martin Selig, Regionalleiter Produktion DB Regio Region Baden-Württemberg. Jede Jahreszeit hat für die Bahn ihre Tücken. Im Frühling verstopfen Pollen die Kühler. Im Sommer fallen aufgrund der Hitze die Klimaanlagen aus. Da man die Züge für die europäische „mittlere Klimazone“ konzipiert hat, sind viele Systeme nur im Bereich von minus fünf bis plus 32 Grad Celsius arbeitsfähig. „Dieses Konzept hat sich ein Stück weit überlebt“, sagt Selig. Im Herbst setzt sich Laub an verschiedenen Stellen ab, was zusätzliche Reinigungsarbeiten notwendig macht.

In Ulm hat die Werkstatt der Deutschen Bahn dafür eine eigene, voll automatisierte Außenwaschanlage. Im Drei-Schichten-Takt warten und reparieren etwa 140 Arbeiter in zwei Hallen verschiedene Zugtypen. „Jedes Fahrzeug hat so seine Eigenheiten“, sagt der stellvertretende Werkleiter Matthias Bach. Der Betrieb setzt sich aus planmäßiger Instandhaltung und kurzfristig anfallenden Problemen zusammen. Je nach Defekt oder Wartungsarbeit kann ein Waggon zwischen zehn und 140 Fertigungsstunden in Anspruch nehmen, erklärt Bach. Abgesehen von planmäßigen Instandhaltungen und der Reparatur von allgemeinen Defekten ist Vandalismus für die Werkstätten der DB eines der größten Probleme. Insgesamt entstehen der Deutschen Bahn so Schäden von jährlich etwa 34 Millionen Euro, zieht Selig Bilanz. Beispielsweise sind seit Wochen sieben Züge außer Betrieb, weil nach einem Fußballspiel Fans die Deckenverkleidung abrissen. Ebenfalls sind 30 Prozent aller Toiletten-Defekte auf Vandalismus zurückzuführen. Da unvorhergesehene Reparaturarbeiten zusätzlich zu den planmäßigen Wartungsarbeiten zu bewältigen sind, kann sich dies auch auf den Fahrplan auswirken.

Die gegenseitig auf sich abgestimmten Bahn-Netze erfordern sehr genaue Koordination. Wenn zum Beispiel durch eine Beschädigung ein Zug ausfällt, ist der logistische Aufwand, einen neuen Zug schnell in das Netz zu integrieren, relativ hoch, erklärt Regionalleiter Selig. Ebenfalls kann der Ausfall eines Lokführers zu Verspätungen führen. Durch strenge Vorschriften bezüglich des Arbeitspensums und der Verfassung der Lokführer könne ein Ersatz nicht immer rechtzeitig gefunden werden.

Elektrifizierung

Seit Langem wird über die Elektrifizierung der Bodenseegürteilbahn diskutiert. Der größte Teil des deutschen Schienenverkehrs ist inzwischen elektrisch betrieben. Auch die Strecke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell soll umgebaut werden. Fast alle Kommunen unterstützten das Vorhaben und selbst der Kreistag hat es mit einem Beschluss bekräftigt.

Allerdings wehren sich die Gemeinden Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen gegen den Bau von Oberleitungen. Sie fürchten, dass die Oberleitungen ihre Einnahmen im Tourismus-Geschäft schwächen könnten. Als Alternative schlägt die Gemeinde Sipplingen Akku- oder Brennstoffzellen betriebene Züge vor. Da diese Art von Zügen weder praktisch erprobt sei, noch produziert würde, sehen viele diesen Vorschlag skeptisch.

Allerdings hat der Kreistag in seinem Beschluss alternative Antriebskonzepte als Option für die Entdieselung der Bodenseegürtelbahn aufgenommen.