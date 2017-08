Bodenseekreis Wer ist am schnellsten in Friedrichshafen?

Wer ist am schnellsten in Friedrichshafen?

Grüne Politiker testen bei Wettrennen Auto, Rad und öffentliche Verkehrsmittel.

Bodenseekreis – Zwischen Immenstaad und dem Stadtbahnhof Friedrichshafen testen die Landtagsabgeordneten der Grünen, Martin Hahn und Hermino Katzenstein, sowie der Bundestagskandidat Markus Böhlen, welches Verkehrsmittel an einem verkehrsreichen Samstag am Bodensee das schnellste ist.

Die drei Politiker treten laut einer Mitteilung von Martin Hahn am Samstagvormittag, 2. September, ab 11 Uhr mit Fahrrad, Auto und ÖPNV zu einem Wettrennen gegeneinander an. Start ist um 11 Uhr beim Fahrradladen „'s Sporträdle“ in Immenstaad, Ziel ist der Stadtbahnhof Friedrichshafen. Hermino Katzenstein legt die Strecke mit seinem Rad zurück. Die anderen beiden Teilnehmer der Wettfahrt steigen ins Auto und nutzen den ÖPNV. Voraussichtlich zwischen 11.15 und 11.30 Uhr dürfte der erste Teilnehmer am Bahnhof eintreffen. Interessierte sind willkommen.