Bodenseekreis Wer die Gelbbauchunke stört: Biologen untersuchen das Gebiet der künftigen B 31

Biologen arbeiten zurzeit an der Erfassung der Tierarten im Baugebiet der künftigen B 31 zwischen Meersburg, Immenstaad und Markdorf. Das Regierungspräsidium lud jetzt zur Exkursion ein.

Bodenseekreis – Träge treibt die Gelbbauchunke in der Pfütze, die ein Fahrzeug in den Waldboden gedrückt hat: Oben schlammbraun, hat sie einen leuchtend gelben Bauch mit Flecken wie ein Salamander. Sie kann kilometerweit laufen, um für ihre Fortpflanzung einen Tümpel zu finden. Letztere werden immer seltener, deshalb steht diese Unke auf der roten Liste gefährdeter Arten und genießt nach europäischen Richtlinien strengen Schutz. "Wir haben trotz der Trockenheit in den Wäldern erstaunlich viele Gelbbauchunken gefunden", sagt Mathias Kramer. Der Biologe arbeitet zur Zeit an der Erfassung der Tierarten im Baugebiet der künftigen B 31 zwischen Meersburg, Immenstaad und Markdorf. Auch die Helmazurjungfer, eine vom Aussterben bedrohte Libelle, hat er gesehen. Fledermausexperte Christian Dietz informierte 30 Bürger im Weingartener Wald bei Stetten darüber, wie man Fledermausvorkommen untersucht und was das für die Verkehrsplanung bedeutet.

Landschaftsökologe Philipp Remke und seine Kollegin Annegret Wahl suchen im Gebiet nach geschützten Pflanzenarten und nehmen eine Biotop-Kartierung vor. "Wir haben bisher gefunden, was wir erwartet haben: Schlüsselblumen oder Filz-Segge zum Beispiel", sagt er. Die Biotop-Kartierung ist aufwendig: Anhand von Luftbildern erwandern die beiden die Landschaft und teilen sie in Typen wie "Auwald", "begradigter Bach", "Waldmeister-Buchenwald" oder "Magerwiese" ein. Im zweiten Schritt beurteilen sie jedes Biotop auf seine ökologische Wertigkeit. "Das birgt Konflikte: Wir sagen, die Obstplantage ist ökologisch nicht sehr wertig, der Landwirt wird sagen, das ist mein bestes Stück", sagt Remke.

Bis Ende des Jahres werden sie ihre Ergebnisse sammeln. Diese bilden neben Untersuchungen zu Boden oder Wasser einen Beitrag zur Umweltverträglichkeitsstudie, die der Trassenplanung der B 31 vorausgeht. Um für diesen Planungsabschnitt von vornherein Transparenz zu schaffen, begleitet das das Regierungspräsidium Tübingen den Entscheidungsprozess mit einem Dialogverfahren. "Dieses beruht auf vier Säulen", sagt Matthias Kühnel vom Planungsteam B 31. "Neben Behörden, Facharbeitskreisen und kommunalen Vertretern kommen im Dialogforum Vereine, Interessengruppen und zufällig ausgeloste Bürger zu Wort."

Zur Exkursion sind viele gekommen. "Wir brauchen diese Straße dringend, deshalb unterstützen wir die Planungen, wo wir können", sagt Katrin Lenz-Schlögel, die im Straßenbauamt des Landratsamts arbeitet. Michael Dörmann aus Markdorf ist einer der "Zufallsbürger" und nutzt jede Gelegenheit, um sich zu informieren. "Ich bin nicht direkt betroffen und unvoreingenommen. Ich finde es gut, dass Bürger wie ich sich einzubringen können", sagt er. "Wir wollen, dass alle Varianten fair geprüft werden, nicht nur die sogenannte 7.5", sagt Albin Ströbele vom BUND Markdorf. Vereinskollege Wolfgang Mannes will sichergehen, dass die Experten nichts übersehen: "Bei der Tiererfassung ist es oft entscheidend, zu welcher Jahreszeit nach einem Tier gesucht wird." So hat Mathias Kramer im Frühjahr nach dem Grauspecht gesucht, solange der noch auf vermeintliche Rufe eines Rivalen reagiert, den Wespenbussard aber erfasst er erst im Juli. Und wenn Philipp Remke und Annegret Wahl sich nicht sicher sind, wie artenreich eine gemähte Wiese ist, kommen sie ein paar Wochen später noch mal vorbei.

Studie

Ehe das Regierungspräsidium Tübingen die Trasse für den Aus- oder Neubau der B 31 zwischen Meersburg, Markdorf und Immenstaad festlegt, ermittelt eine Studie die Auswirkungen auf die Umwelt. Infrage kommt ein maximal dreieinhalb Kilometer vom See entferntes Gebiet von 2300 Hektar. In diesem Prüfraum erfassen seit März Biologen Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensräume. Ab 2018 wird anhand der Ergebnisse bewertet, in welchen Bereichen etwa streng geschützte Arten leben, die nicht von einer neuen Straße berührt werden dürfen. Den Entscheidungsprozess begleitet ein Dialog, an dem Behörden, Interessengruppen, Fachleuten und zufällig ausgewählte Bürger beteiligt sind. Voraussichtlich im Jahr 2019 wird das Regierungspräsidium dem Bund eine Straßenführung empfehlen. (cor)