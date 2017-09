Bodenseekreis Wenn die Wähler schneller sind: Viele Bürger entscheiden sich für die Briefwahl

Die Bundestagskandidaten müssen sehr früh um die Gunst der Wähler werben, denn der Anteil der Briefwähler wächst. Politische Debatten im Endspurt sind trotzdem wichtig, finden die Kandidaten – und wollen bis zur letzten Minute um Wähler werben.

Diskussionen, Besuche, Infostände, Plakataktionen und Präsenz in sozialen Netzwerken – die Bundestagskandidaten aus dem Bodenseekreis kämpfen bis zum Wahltag um Stimmen. Dabei wissen sie, dass viele Wähler aus dem Rennen sind. Gut ein Viertel der Stimmberechtigten hat dann bereits per Brief abgestimmt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Manche verreisen oder wissen einfach noch nicht, wie oder wo sie den Wahltag verbringen werden.

"Auch ältere Menschen nutzen oft die Briefwahl, weil es für sie oftmals die bequemere Art ist, ihre Stimme abzugeben", sagt CDU-Kandidat Lothar Riebsamen. "Wir wissen, dass viele Briefwähler früh entschieden sind, weil sie klare Präferenzen haben", sagt Leon Hahn von der SPD. Und auch die Kandidatin der Linken, Claudia Haydt, vermutet: "In der Regel wählen diejenigen früh, die sich schon länger für eine Partei entschieden haben. Deswegen ist die Möglichkeit der Einflussnahme auf diesen Personenkreis eher gering."

Wenn immer mehr Wähler sich früher entscheiden, muss der Wahlkampf früher beginnen. "Wir sind schon früh gestartet, da wir wissen, dass immer mehr Wählerinnen und Wähler Briefwahl beantragen", sagt Grünen-Kandidat Markus Böhlen. Auch Christian Steffen-Stiehl von der FDP sieht Verbesserungsmöglichkeiten. "Infostände und Informationsveranstaltungen müssen zukünftig so geplant werden, dass die Bürger auch sechs Wochen vor der Wahl schon Informationen zu Positionen erhalten."

Grundsätzlich hoffen die Kandidaten natürlich, dass ihre potenziellen Wähler ihre Politik und Themen kennen. "Vier Jahre gute Arbeit, egal ob in der Opposition oder der Regierung ist der beste Wahlkampf", ist Haydt überzeugt. "Für meine Hauptthemen bezahlbarer Wohnraum und Fortschritte bei der Digitalisierung bin ich von Anfang bis Ende des Wahlkampfs eingetreten", sagt Hahn.

Manchmal kochen aber erst kurz vor der Wahl Themen hoch, die die Wähler in ihrer Entscheidung beeinflussen. Die Debatte um den Irakkrieg war bei der Bundestagswahl 2002 ein solches Thema, die baden-württembergische Landtagswahl von 2011 stand unter dem Eindruck der Atomkatastrophe von Fukushima. "Wenn so etwas passiert, kann man nur hoffen, dass die Partei im Vorfeld die richtigen Signale gibt", sagt Hahn." In der sehr dynamischen politischen Landschaft können sich auch politische Urteile schnell ändern, das kann nahezu jedes Thema treffen", sagt Haydt. "Die Grünen müssten von dem Fipronil-Skandal bei Eiern profitieren, da wir für eine klare Kennzeichnung von Lebensmitteln eintreten. Wenn dann feige Anschläge wie in Barcelona passieren, verschwindet so ein wichtiges Thema schnell wieder aus den Medien", sagt Böhlen.

Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel findet: "Die Briefwahl ist eine wichtige Einrichtung, um das allgemeine Wahlrecht zu sichern. Sie wurde ursprünglich eingeführt, damit auch alte, kranke und behinderte Menschen an den Wahlen teilnehmen können." Heute würden viele Wähler die Briefwahl auch aus Bequemlichkeit nutzen. "Es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, abzuschätzen, ob er lieber bis zum Wahlsonntag wartet und selbst zur Wahl geht – oder aber eben die Möglichkeit der Briefwahl nutzt." Eine frühe Entscheidung finde oft unter anderen Bedingungen statt. Weidel hält es für problematisch, als Partei den Wahlkampf taktisch an den zunehmenden Trend zur Briefwahl anzupassen.

Steffen-Stiehl hält die politischen Debatten im Endspurt für wichtig: "Dadurch werden Konzepte auch mehr hinterfragt – so auch wie all die Programme finanziert werden sollen. Dies kommt für Briefwähler unter Umständen zu spät in die Debatte." Für Riebsamen bleibt der Endspurt die wichtigste Phase im Wahlkampf: "Umfragen zeigen, dass sich noch lange nicht alle Wählerinnen und Wähler sicher sind, wen sie wählen werden. Oftmals entscheiden sie sich erst unmittelbar in der Wahlkabine." Er kündigt an, bis zum Wahlabend um 17.59 Uhr um jede Stimme zu werben. Hahn hat noch acht Podiumsdiskussionen und einige Wohnzimmergespräche vor sich: "Ich bin in den nächsten Wochen von sieben Uhr morgens bis elf Uhr abends unterwegs."

Auch Steffen-Stiehl wirbt um Unentschlossene: "Die Bürger informieren sich wieder mehr und wollen an ihren individuellen Problemen abgeholt werden." Auch Markus Böhlen von den Grünen wirbt bis zuletzt um Wählerstimmen. "So lange georgelt wird, ist die Kirche noch nicht aus. Sicher lohnt sich der Endspurt." Er selbst wird am Wahltag zur Wahlurne gehen, für ihn gehört das dazu.



Briefwahl

Briefwahlunterlagen bestehen aus dem Wahlschein, einem Stimmzettel des Wahlkreises, einem Stimmzettelumschlag, einem roten Wahlbriefumschlag und einem Merkblatt, auf dem mit Bildern das Prozedere erklärt wird. Der rote Wahlbrief sollte mehrere Tage vor der Wahl abgeschickt werden, damit er am Wahlsonntag um 18:00 Uhr dem Wahlamt vorliegt. Der Wahlbrief muss bei Übersendung per Post innerhalb Deutschlands nicht frankiert werden, im Ausland hingegen schon. Der Briefwähler-Anteil steigt ständig: in den 1960er-Jahren lag er noch bei sieben Prozent, bei der Bundestagswahl 2013 wählten 24,3 Prozent der Wähler per Brief. Bei der anstehenden Bundestagswahl rechnet die Deutsche Post mit einem ähnlich hohen Anteil an Briefwählern.