Bodenseekreis Wenn Häuser reden könnten: Neue SÜDKURIER-Serie über Hausfassaden und ihre Geschichten

Warum purzelnde Buchstaben das Gebäude der Friedrichshafener Lokalredaktion zieren, verrät die neue SÜDKURIER-Serie.

Bodenseekreis – Als Fassade bezeichnet man laut Duden "die der Straße zugewandte Außenseite eines Gebäudes, die auch Front- oder Stirnseite genannt werden kann". Hausfassaden sind stumme Berichterstatter oder Zeitzeugen der Geschichte und ihrer Bewohner, sie erzählen mit Einschusslöchern von Kriegen, mit Verfall und Rissen von Armut, mit Bildern und kunstvoll gestalteten Ornamenten von Wohlstand, Vorlieben und Ideen ihrer Besitzer.

Einst als Werbeträger für Gasthäuser oder Poststationen erfunden, machten Fassadenbilder später auf alle möglichen Dinge oder Gewerbe aufmerksam und entwickelten sich auf einer zweiten Schiene über religiöse Motive weiter zu reinen Schmuckobjekten. Heute, im 21. Jahrhundert, gelten sie als Relikte einer vergangenen Zeit, viele wurden übermalt, sind Umbauten oder gar dem Abriss zum Opfer gefallen. Doch Einige gibt es noch, auch im Bodenseekreis.

Allerdings zählen sie zu den Dingen, die im Alltagsstress kaum jemand wahrnimmt, an denen man vorbeieilt ohne sie zu bemerken. Allerdings fallen sie oft auch nicht auf Anhieb in unser Blickfeld, da sie in luftiger Höhe an Hauswänden oder Giebeln angebracht sind. Wer im Erdgeschoss in die Schaufenster, oder gar beim Laufen auf das Display seines Handys schaut, wird viele der kleinen Kunstwerke nie erblicken. Je nach Empfinden des Betrachters werden sie von Kunst bis Kitsch in verschiedene Rubriken eingegliedert und hätten, wenn die Häuser reden könnten, oft eine interessante Geschichte über ihr "warum und wieso" zu erzählen.

Fassadenbilder können als Gemälde, als Putz- oder Stuckarbeit, als Intarsienarbeit mit Mosaiksteinchen, oder mit Mischwerkstoffen aus Keramik, Holz und Metallen gefertigt sein. An dieser Stelle wollen wir künftig in loser Folge über Häuser mit Fassadenschmuck im SÜDKURIER-Gebiet berichten und ihre Geschichte, die gleichzeitig ein Stück Heimatgeschichte ist, erzählen. Wir starten mit einem eigenen Beispiel, dem "Buchstabenhaus" in Friedrichshafen, auch als Lokalredaktion des SÜDKURIER bekannt. Vor mehr als 20 Jahren, als der SÜDKURIER dort einzog, wurde das Haus renoviert, 1996 als Abschluss die Fassade gerichtet. Der Architekt Roland Specker übernahm den Auftrag, der sich "als nicht so einfach" entpuppte.

Er plante ursprünglich, die erste Seite einer Zeitung mit SÜDKURIER-Logo quer über die Hauswand zu malen, was die damaligen Stadtväter als Werbung allerdings sofort ablehnten. Selbst das Wort SÜDKURIER adäquat zur Kopfzeile gedacht, war ihnen zu auffällig. "Das Haus stellt den Abschluss eines städtischen Raumes dar. Es unterliegt dem Ensembles- und Denkmalschutz und bedarf einer dezenten, ja sehr dezenten Gestaltung, da man kein Las-Vegas-Feeling am Rathausplatz wollte, wie die Herren im Bauamt die Ideen damals bezeichneten", erinnert sich Specker.

Noch zwei weitere Sitzungen im Stadtplanungsamt waren notwendig, bevor man sich auf "purzelnde Buchstaben" (die im Inneren des Hauses zu Berichten zusammengesetzt werden) in drei Graustufen einigte. Im Haupthaus in Konstanz wurden Schablonen gefertigt, mit denen die Malerwerkstatt Podelleck aus Friedrichshafen die Buchstaben auf die Hauswand zeichnete. Das Wort SÜDKURIER wurde dabei "dezent" in den Großbuchstaben versteckt. Wer es zusammensetzen will, muss ein wenig suchen und verweilen, und vor allem mit offenen Augen mal wieder seine Umwelt ganz bewusst wahrnehmen.

Die Serie

