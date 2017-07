Bodenseekreis Wenn Häuser reden könnten: Idylle mit Blumen und Schmetterlingen

Das Wandbild an der Fassade des Eckhauses in der Häfler Paulinenstraße ist mit einem Werk der bekannten Malerin Berta Hummel nachempfunden.

Bodenseekreis (kan) Seit vielen Jahren bewohnt Familie Böhler das Haus in der Bussardgasse 2 beim Bahnübergang in Friedrichshafen. Wer stadtauswärts fährt oder gar bei geschlossener Schranke am Bahnübergang eine Zwangspause einlegen muss, der hat einen guten Blick auf das himmelblaue Häuschen und kann an der Wand ein zartes Fassadenbild entdecken.

Ein blumenpflückendes Mädchen mit Vögeln und Schmetterlingen. Das Motiv ähnelt den Bildern von Malerin Berta Hummel. Das Häfler Exemplar ist ihrem Stil nachempfunden. Die Fassade des Eckhauses zur Paulinenstraße ziert es seit 16 Jahren, doch an den Namen des Malers kann sich Hausbesitzerin Annemarie Böhler nicht mehr erinnern. Ein Bekannter einer früheren Nachbarin schwang damals den Pinsel. "Nach einem Hausumbau und der Entfernung zweier Fenster war da irgendwie ein leerer Fleck am neuen Putz und ich hatte die Idee, ihn mit einem Wandbild ein wenig zu kaschieren", erinnert sie sich. "Meine Söhne fanden das nett, wollten aber keinesfalls einen röhrenden Hirsch oder so etwas." Eines Tages sah sie in einer Zeitung dieses Motiv mit dem Mädchen. "Ich hatte schon immer ein Faible für Hummel-Bilder und -figuren", sagt Annemarie Böhler "und wusste sofort: Das is es."

Als der Termin zur Ausführung stand, arbeitete der Maler zwei Tage hinter einer Plane, weil es genau dann regnete. Dafür gab es zur Fertigstellung eine kleine Enthüllung. Die Nachbarn kamen zum Schauen und auch den Söhnen gefiel es sofort. "Ich glaube, sie waren hauptsächlich froh, dass es kein Hirsch war", sagt Annemarie Böhler. Da das Bild an der Südseite des Hauses prangt, sind die Farben inzwischen ein wenig blass geworden. Ob es einmal nachgemalt wird, ist inzwischen Angelegenheit des Sohnes.

Annemarie Böhlers Lieblingsmalerin Berta Hummel, geboren in Niederbayern, wurde übrigens nicht nur mit ihren Bildern, sondern auch mit den nach ihren Entwürfen gefertigten Hummel-Keramiken weltberühmt. Viele ihrer Bilder versah sie zusätzlich mit Reimen, die Wandbilder mit dem Spruch: "Ja ich bin zufrieden, geh es wie es will, unter meinem Dache leb ich froh und still." Sie selbst lebte als deutsche Franziskanerin unter dem Namen Maria Innoncentia Hummel im Kloster Sießen, wo sie 1946 starb.