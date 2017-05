Bodenseekreis Wenn Häuser reden könnten: Hopfenmotiv ziert Fassade in Tettnang-Kau

In Franz Steuers Familie dreht sich alles um den Hopfe – nur konsequent, dass die Fassade des Hauses auch ein Bild ziert, das die Hopfenernte zeigt. Ein weiterer Teil der Serie "Wenn Häuser reden könnten".

Bodenseekreis (kan) Ein Fassadenbild mit Hopfenfeld vor strahlend blauem Himmel, fleißigen Bauern bei der Ernte, Pferdefuhrwerk, Kinder und Hund: Das gibt's in Kau zu besichtigen. Es prangt in Höhe des ersten Stocks an der Stirnseite eines Wohnhauses in der Hopfenstraße 3/2. Die Malerei selbst, Fassadenfarbe auf gelbem Putz, ziert seit 17 Jahren die Wand und wurde gleich nach der Fertigstellung des Hauses auf Privatwunsch "um ein bissl aufzufallen" als Schmuck angebracht.

Besitzer des Hauses ist Franz Steuer. Er lebt schon sein ganzes Leben mit, für und vom Hopfen. Selbst Sohn einer Hopfenbauerfamilie, heiratete er -wie das damals eben war – eine passende Hopfenbäuerin aus Kau. Mit 800 Stöcken begann das Paare 1952, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten – am Ende waren es 11 000. Inzwischen hat der Sohn übernommen und auf 16 000 aufgestockt. Mutter Steuer geht noch manchmal mit aufs Feld und freut sich jedes Jahr, wenn die Stöcke im Frühjahr wieder „'s Klettern beginnen“. Das Mietshaus in der Hopfenstraße kauften sie vom Gewinn des Hopfens. Daher wollte Steuer auch ein Hopfenbild an der Hauswand haben. Ein künstlerisch begabter Arbeiter der Gipserfirma Pfeiffer fertigte Entwürfe rund um das Thema Hopfen. Am Ende entschied Steuer sich für die Skizze, die die Bauern mit ihren traditionellen Geräten mit vollen Dolden zeigt.

"So haben wir nach dem Krieg angefangen, das sollte man nie vergessen. Alleweil der schönste Augenblick war und ist für mich, wenn die Dolden oben leuchten, das wollte ich bildlich festhalten", erläutert Steuer. "Im Grunde stellt es eine Szene aus meinem Leben dar, die Ernte war früher harte körperliche Arbeit, heute geht das alles maschinell", sinniert er und hängt dann noch ein Sprichwort an, das für ihn zum Bauernstand passt. „Den Spaten im Garten sieht keiner, nur die Blumen werden bestaunt."

Die Serie

In loser Folge berichtet der SÜDKURIER in einer neuen Serie über Häuser mit Fassadenschmuck und ihre Geschichte. Wenn Sie im Bodenseekreis wohnen und ein Fassadenbild Ihre Hauswand ziert, deren Geschichte Sie erzählen wollen, melden Sie sich per E-Mail bei der Lokalredaktion Friedrichshafen unter friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de